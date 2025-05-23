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Общество

Электронные аптеки набирают популярность в больницах Костаная

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2025 01:22 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
От бумажных рецептов к электронным переходят поликлиники Костаная, сообщает Zakon.kz.

Как передает "24 kz", это упрощает выдачу пациентам бесплатных лекарств. Препараты, которые поступают в аптеки при медицинских учреждениях – маркированные. Они заносятся в базу данных, а их назначение и получение люди с хроническими заболеваниями могут отслеживать через мобильное приложение.

Поступление и выдача препаратов фиксируются в базе медицинского учреждения и отображаются у пациента в электронном виде.

"У нас действуют и бумажные рецепты, и точно так же мы отпускаем пациентам по "Социальному кошельку". Это программа еGov, туда все рецепты падают. Маркированный товар нам дает прозрачность. Пациент может отслеживать свои препараты: когда он получил в последний раз и когда можно будет прийти в следующий раз", – рассказала провизор аптеки поликлиники №4 города Костаная Кульзада Утегенова.

Оцифровали в областной больнице все этапы выдачи препаратов, их разведение и идентификацию назначений для каждого пациента. Процедурные кабинеты в областной больнице упраздняют, им на смену – отделение госпитальной фармации. Здесь разводят и дозируют препараты, назначенные пациентам. В ближайшие годы отделения госпитальной фармации планируют открыть во всех медицинских учреждениях области.

26 мая ортопеды и травматологи многопрофильной городской детской больницы №2 города Астаны бесплатно осмотрят детей.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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