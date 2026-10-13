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Мир

Слоны – мастера дипломатии: как гиганты ругаются на языке жестов

слон, поле, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 15:16 Фото: pexels
Международные исследователи провели наблюдения в двух национальных парках Южно-Африканской Республики – Аддо-Элефант и Маракеле. Команда изучила жестовую коммуникацию африканских саванных слонов во время конфликтов, сообщает Zakon.kz.

Известно, что за 90 часов видеосъемки ученые зафиксировали 840 взаимодействий между слонами. Особое внимание было уделено местам у водопоев и вдоль рек, где животные часто конкурируют за воду и тростник.

В итоге авторы научной работы выделили 41 тип жестов для передачи двух главных сообщений: "Уйди с дороги" и "Прекрати это действие". Большинство сигналов животные подавали хоботом и ушами – они размахивали ими, разворачивали ушные раковины и совершали иные движения.

Самым примечательным стало понятие о том, что слоны общаются намеренно. Для этого ученые применили критерии, разработанные для изучения общения младенцев и человекообразных обезьян. Так, они проверяли три условия: смотрит ли отправитель на адресата, делает ли паузу, ожидая ответа, и повторяет ли попытку, если реакции нет.

Как отмечено в публикации издания "Наука", в 97% случаев слоны сначала смотрели на сородича и только потом подавали сигнал.

В 90% эпизодов после жеста они делали паузу, словно ожидая ответа. Если реакция оказывалась не такой, как они рассчитывали, животные повторяли попытку. А когда собеседник отворачивался, слоны прибегали к жестам с прикосновениями или звуковым сигналам.

Еще один интересный факт. У слонов из двух исследованных парков совпадали лишь 63% жестов, однако часто они использовали разные сигналы. Это, как уточняют эксперты, говорит о том, что у вида есть общий набор жестов, но предпочтения в общении зависят от условий обитания.

Что касается конфликтов, то они составляли около трети наблюдений в парке Аддо и лишь 7% – в Маракеле. Ученые связывают разницу с нехваткой воды в Аддо. Кроме того, ограждения ограничивают передвижение слонов, усиливая конкуренцию за ресурсы.

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, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 15:16
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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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