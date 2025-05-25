Рейд по выявлению бомжей в Астане прошел с участием знаменитостей

24 мая чемпионка летних Паралимпийских игр в Париже Акмарал Науатбек, актер театра и кино Асылхан Толепов и блогер Тимур Асылханов приняли участие в рейде столичного района Сарыарка, сообщает Zakon.kz.

В Астане начались массовые рейды против вандализма и нарушителей общественного порядка, передает официальный сайт акимата Астаны. В составе группы было около 30 человек, включая волонтеров, знаменитостей и лидеров общественного мнения.

Участники посетили территорию около рынка "Шапагат". Там проводились мероприятия по выявлению лиц без определенного места жительства. Также участники рейда побывали в местах сбора скейтеров, велосипедистов и BMX-райдеров.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Известно, что ежедневные рейды будут проводиться во всех районах Астаны, а нарушители общественного порядка будут привлечены к ответственности в видео штрафа и ареста.

В Астане на участке Северной объездной дороги от улицы 191 до шоссе Ондирис будет временно перекрыто движение транспорта.