До 30 июня 2026 года КПП "Нур Жолы" – "Хоргос" будет работать в режиме 24/7

23 мая 2025 года на пунктах пропуска "Нур Жолы" (Казахстан) – "Хоргос" (КНР) состоялась совместная рабочая поездка делегаций. В Комитете государственных доходов (КГД) Министерства финансов уже сегодня, 26 мая, озвучили итоги инспектирования, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно данным комитета, были приняты конкретные совместные решения и достигнуты следующие договоренности:

продление круглосуточного режима работы пунктов пропуска "Нур Жолы" – "Хоргос" до 30 июня 2026 года;

увеличение приема китайской стороной казахстанских автотранспортных средств (АТС):

– через пункт пропуска "Нур Жолы" уже принимают до 650 АТС в день, с 1 июля 2025 года данный показатель составит 750 АТС, в сентябре китайская сторона будет принимать до 1000 АТС в сутки;

– через пункт пропуска "Калжат" уже увеличился со 130 АТС до 250 АТС в день. В июне будет увеличен до 300 АТС;

запуск дополнительного мобильного инспекционно-досмотрового комплекса на пункте пропуска "Дулаты" (КНР) до конца мая 2025 года;

установление стационарного инспекционно-досмотрового комплекса на пункте пропуска "Хоргос" (КНР) до конца сентября;

согласовано взаимное признание рентгеновских изображений с досмотровых комплексов, что позволит сократить время на повторные проверки и ускорит пересечение границы;

планируется оптимизация распределения транспортных потоков через МЦПС "Хоргос", что разгрузит пункт пропуска "Нур Жолы" и обеспечит более равномерное распределение транспортных потоков;

рассмотрение вопроса по расширению количества полос движения и пограничного моста на переходе пунктов пропуска "Нур Жолы" – "Хоргос" обеими сторонами.

Фото: gov.kz

Кроме того, как говорится в заключительной части, согласовано проведение ежемесячных заседаний на уровне приграничных таможенных служб и ежеквартальных встреч координаторов казахстанско-китайских таможенных органов.

Не так давно стало известно, что в ближайшее время Казахстан начнет экспортировать в Китай мясо птицы и продукты птицеводства.