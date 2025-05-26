До 30 июня 2026 года КПП "Нур Жолы" – "Хоргос" будет работать в режиме 24/7
Так, согласно данным комитета, были приняты конкретные совместные решения и достигнуты следующие договоренности:
- продление круглосуточного режима работы пунктов пропуска "Нур Жолы" – "Хоргос" до 30 июня 2026 года;
- увеличение приема китайской стороной казахстанских автотранспортных средств (АТС):
– через пункт пропуска "Нур Жолы" уже принимают до 650 АТС в день, с 1 июля 2025 года данный показатель составит 750 АТС, в сентябре китайская сторона будет принимать до 1000 АТС в сутки;
– через пункт пропуска "Калжат" уже увеличился со 130 АТС до 250 АТС в день. В июне будет увеличен до 300 АТС;
- запуск дополнительного мобильного инспекционно-досмотрового комплекса на пункте пропуска "Дулаты" (КНР) до конца мая 2025 года;
- установление стационарного инспекционно-досмотрового комплекса на пункте пропуска "Хоргос" (КНР) до конца сентября;
- согласовано взаимное признание рентгеновских изображений с досмотровых комплексов, что позволит сократить время на повторные проверки и ускорит пересечение границы;
- планируется оптимизация распределения транспортных потоков через МЦПС "Хоргос", что разгрузит пункт пропуска "Нур Жолы" и обеспечит более равномерное распределение транспортных потоков;
- рассмотрение вопроса по расширению количества полос движения и пограничного моста на переходе пунктов пропуска "Нур Жолы" – "Хоргос" обеими сторонами.
Фото: gov.kz
Кроме того, как говорится в заключительной части, согласовано проведение ежемесячных заседаний на уровне приграничных таможенных служб и ежеквартальных встреч координаторов казахстанско-китайских таможенных органов.
Не так давно стало известно, что в ближайшее время Казахстан начнет экспортировать в Китай мясо птицы и продукты птицеводства.