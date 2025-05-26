#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
510.84
579.7
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
510.84
579.7
6.39
Общество

До 30 июня 2026 года КПП "Нур Жолы" – "Хоргос" будет работать в режиме 24/7

Флаги Китая и Казахстана, Китай и Казахстан, КНР, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2025 10:41 Фото: senate.parlam.kz
23 мая 2025 года на пунктах пропуска "Нур Жолы" (Казахстан) – "Хоргос" (КНР) состоялась совместная рабочая поездка делегаций. В Комитете государственных доходов (КГД) Министерства финансов уже сегодня, 26 мая, озвучили итоги инспектирования, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно данным комитета, были приняты конкретные совместные решения и достигнуты следующие договоренности:

  • продление круглосуточного режима работы пунктов пропуска "Нур Жолы" – "Хоргос" до 30 июня 2026 года;
  • увеличение приема китайской стороной казахстанских автотранспортных средств (АТС):

– через пункт пропуска "Нур Жолы" уже принимают до 650 АТС в день, с 1 июля 2025 года данный показатель составит 750 АТС, в сентябре китайская сторона будет принимать до 1000 АТС в сутки;

– через пункт пропуска "Калжат" уже увеличился со 130 АТС до 250 АТС в день. В июне будет увеличен до 300 АТС;

  • запуск дополнительного мобильного инспекционно-досмотрового комплекса на пункте пропуска "Дулаты" (КНР) до конца мая 2025 года;
  • установление стационарного инспекционно-досмотрового комплекса на пункте пропуска "Хоргос" (КНР) до конца сентября;
  • согласовано взаимное признание рентгеновских изображений с досмотровых комплексов, что позволит сократить время на повторные проверки и ускорит пересечение границы;
  • планируется оптимизация распределения транспортных потоков через МЦПС "Хоргос", что разгрузит пункт пропуска "Нур Жолы" и обеспечит более равномерное распределение транспортных потоков;
  • рассмотрение вопроса по расширению количества полос движения и пограничного моста на переходе пунктов пропуска "Нур Жолы" – "Хоргос" обеими сторонами.

Фото: gov.kz

Кроме того, как говорится в заключительной части, согласовано проведение ежемесячных заседаний на уровне приграничных таможенных служб и ежеквартальных встреч координаторов казахстанско-китайских таможенных органов.

Не так давно стало известно, что в ближайшее время Казахстан начнет экспортировать в Китай мясо птицы и продукты птицеводства.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Трагедия на АЗС в Казахстане: двое парней сгорели заживо из-за чужой ошибки
Общество
10:45, Сегодня
Трагедия на АЗС в Казахстане: двое парней сгорели заживо из-за чужой ошибки
Неделя репродуктивного здоровья в Казахстане: итоги и перспективы
Общество
09:35, Сегодня
Неделя репродуктивного здоровья в Казахстане: итоги и перспективы
Ученые исследовали вред хиттеров и сигарет, последние проиграли
Общество
09:00, Сегодня
Ученые исследовали вред хиттеров и сигарет, последние проиграли
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: