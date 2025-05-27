Одна из улиц временно станет недоступной для жителей Алматы

В Алматы на улице Маркова планируется провести ночной ремонт. Движение будет ограничено. Детали Zakon.kz озвучили в пресс-службе ТОО "Алматинские тепловые сети".

Так, согласно распространенному заявлению:

"С 21:00 27 мая до 07:00 28 мая движение автотранспорта будет временно ограничено на участке улицы Маркова – от бульвара Бухар Жырау до улицы Пожарского. В обоих направлениях".

Фото: ТОО "Алматинские тепловые сети"

Согласно данным специалистов, ограничения связаны с плановыми работами по реконструкции магистрального трубопровода, который был введен в эксплуатацию в 1983 году.

"Во время работ подача горячей воды потребителям сохранится". ТОО "Алматинские тепловые сети"

В заключительной части жителей и гостей города поблагодарили за понимание.

Материал по теме Названы улицы, которые поэтапно будут перекрывать в Алматы из-за ремонта теплосетей

Также ранее жителей и гостей Астаны предупредили об ограничении движения на одном из участков шоссе Алаш.