Одна из улиц временно станет недоступной для жителей Алматы
Фото: pexels
В Алматы на улице Маркова планируется провести ночной ремонт. Движение будет ограничено. Детали Zakon.kz озвучили в пресс-службе ТОО "Алматинские тепловые сети".
Так, согласно распространенному заявлению:
"С 21:00 27 мая до 07:00 28 мая движение автотранспорта будет временно ограничено на участке улицы Маркова – от бульвара Бухар Жырау до улицы Пожарского. В обоих направлениях".
Фото: ТОО "Алматинские тепловые сети"
Согласно данным специалистов, ограничения связаны с плановыми работами по реконструкции магистрального трубопровода, который был введен в эксплуатацию в 1983 году.
"Во время работ подача горячей воды потребителям сохранится".ТОО "Алматинские тепловые сети"
В заключительной части жителей и гостей города поблагодарили за понимание.
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Также ранее жителей и гостей Астаны предупредили об ограничении движения на одном из участков шоссе Алаш.
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