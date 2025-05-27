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Общество

Одна из улиц временно станет недоступной для жителей Алматы

Алматы, весна в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2025 13:27 Фото: pexels
В Алматы на улице Маркова планируется провести ночной ремонт. Движение будет ограничено. Детали Zakon.kz озвучили в пресс-службе ТОО "Алматинские тепловые сети".

Так, согласно распространенному заявлению:

"С 21:00 27 мая до 07:00 28 мая движение автотранспорта будет временно ограничено на участке улицы Маркова – от бульвара Бухар Жырау до улицы Пожарского. В обоих направлениях".

Фото: ТОО "Алматинские тепловые сети"

Согласно данным специалистов, ограничения связаны с плановыми работами по реконструкции магистрального трубопровода, который был введен в эксплуатацию в 1983 году.

"Во время работ подача горячей воды потребителям сохранится".ТОО "Алматинские тепловые сети"

В заключительной части жителей и гостей города поблагодарили за понимание.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2025 13:27
Названы улицы, которые поэтапно будут перекрывать в Алматы из-за ремонта теплосетей

Также ранее жителей и гостей Астаны предупредили об ограничении движения на одном из участков шоссе Алаш.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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