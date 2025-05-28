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Общество

Заявление главы НИШ о ситуации с отчисленным в Алматы учеником

Назарбаев интеллектуальные школы, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 11:12 Фото: nis.edu.kz
Глава Назарбаев Интеллектуальной школы (НИШ) Ануар Жангозин 28 мая 2025 года предоставил актуальную информацию об истории с отчислением 11-классника в Алматы, сообщает Zakon.kz.

27 мая Жангозин провел встречи с учеником, родителями и педагогическим коллективом.

"В обсуждении также участвовали представители Министерства просвещения РК, региональный уполномоченный по правам ребенка и члены общественного совета. В ходе встреч мы еще раз обсудили ранее принятое решение и пришли к взаимопониманию. Позиция НИШ остается неизменной, ученик отчислен и переведен в государственную общеобразовательную школу. Со стороны его родителей возражений нет", – написал он в Facebook.

По его словам, НИШ всегда придерживается принципов уважительного и конструктивного взаимодействия, проявляя лояльность к учащимся, однако сохраняет твердую позицию в вопросах уважительного отношения к педагогам.

23 мая 2025 года, за несколько дней до окончания учебного года, из НИШ в Алматы отчислили 11-классника Сункара Майкана за дисциплинарное нарушение. На защиту ученика встала депутат Мажилиса Ирина Смирнова. Позже о ситуации высказалась детский омбудсмен Алматы Диана Ерлан. 

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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