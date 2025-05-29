Мастер из салона красоты "родила" 50 млн тенге долгов

В городе Темиртау Карагандинской области 26-летняя женщина придумала, как обогатиться с помощью легенды о беременности, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) региона 29 мая, работая мастером в салоне красоты, она стала рассказывать клиентам и знакомым, что беременна вторым ребенком и остро нуждается в "родовой выплате", просила долг.

"Работа в салоне красоты оказалась идеальной маскировкой для преступных замыслов. В доверительных беседах с клиентами она искусно плела свою трогательную историю, вызывая сочувствие и желание помочь. Многие, тронутые мнимой нуждой, оформляли рассрочки, брали денежные кредиты, искренне полагая, что оказывают помощь будущей матери", – сообщили в полиции.

Подозреваемая полтора года исправно возвращала долги, гасила кредиты. Однако в начале года все стало рушиться, остались огромные задолженности клиентам.

"Первыми жертвами аферы стали 25-летние жительницы города, обратившиеся в Старогородской отдел полиции с заявлениями о мошенничестве. Одна потеряла 650 тыс. тенге, другая – 2,2 млн. В тот же день в полицию пришла 27-летняя потерпевшая, лишившаяся миллиона тенге. В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело", – рассказали в ДП.

На сегодняшний день полиция доказала ее вину в 38 эпизодах мошенничества. Общий ущерб, нанесенный доверчивым жителям Темиртау, составил 50 млн тенге.

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