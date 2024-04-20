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В регионах, где объявлена ЧС, за время паводков родились более 370 малышей

новорожденный ребенок, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2024 17:56 Фото: freepik
Во всех областях, подвергшихся половодью, наблюдаются более 400 беременных, 86 женщин получают медицинскую помощь, врачи приняли роды у более чем 370 женщин, сообщает Zakon.kz.

Такую информацию озвучила официальный представитель Минздрава РК Айгерим Уразалиева на брифинге в республиканском информационном штабе.

"Во всех регионах, где действует режим ЧС, остается под наблюдением 421 беременная, 86 женщин получают медицинскую помощь на амбулаторном и стационарном уровнях. К этому времени принято 377 родов. С начала паводков больше всего детей родилось в Костанайской, Актюбинской и Мангистауской областях", – сообщила представитель ведомства.

В Мангистауской области команда врачей проконсультировала более 270 пациентов, находящихся на стационарном и амбулаторном лечении. В ЗКО, а также Абайской и Улытауской областях эксперты посетили более 20 медицинских организаций и проконсультировали свыше 550 пациентов.

В целом, в эвакуационных пунктах продолжают работу круглосуточные медицинские посты, где несут дежурство 680 медицинских работников, в том числе 140 врачей, а также 67 психологов. Среди эвакуированных из зон подтопления 674 человека имеют различные хронические заболевания, они находятся под наблюдением медицинских работников. В эвакуационных пунктах находится около 4 тыс. детей, из них стационарную помощь получают 76 детей, амбулаторное лечение – 47.

"В эвакопунктах случаев заболевания острыми кишечными инфекциями, вирусным гепатитом "А" не зарегистрировано. Вопросы обеспечения безопасности воды во всех регионах также на ежедневном контроле Министерства здравоохранения", – говорится в сообщении штаба.

В Казахстане внедряется государственный контроль в сфере оказания медицинских услуг или помощи в виде расследования. 

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