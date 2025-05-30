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Общество

В Усть-Каменогорске планируют проверять, в каких условиях содержат домашних животных

Животные, природа, деревья, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2025 05:07 Фото: pexels
29 мая в городском маслихате Усть-Каменогорска прошло очередное заседание рабочей группы для выработки эффективных мер по отлову и содержанию безнадзорных животных, сообщает Zakon.kz.

По информации YK-news.kz, участники заседания предложили варианты решения проблем, связанных с безнадзорными животными.

"В частности, с июня проводить в частном секторе рейды с целью разъяснения правил содержания животных; увеличить средства на вакцинацию и стерилизацию бродячих животных – до 500 голов, на временное содержание бродячих животных – до 200 голов", – сообщили в маслихате Усть-Каменогорска.

Также на тему правил содержания собак и кошек на регулярной основе планируется беседовать со школьниками и студентами. К профилактической работе собираются привлечь зоозащитников и блогеров.

Ранее мы рассказывали историю женщины, которая притворялась защитницей животных ради супа из них.

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Аксинья Титова
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