Пособия для семей с детьми и многодетных мам: что нужно знать

Социальная поддержка семей с детьми в Казахстана ведется через многоуровневую систему, включающую пять видов пособий из республиканского бюджета и два вида выплат из Государственного фонда социального страхования (ГФСС), производимых вне зависимости от дохода семьи, сообщает Zakon.kz.

Об этом 30 мая 2025 года рассказал директор Департамента социальной помощи Аскар Аймагамбетов в рамках круглого стола на тему "Благополучие ребенка – забота государства", прошедшего в Службе центральных коммуникаций при президенте РК.

В текущем году на поддержку семей с детьми из республиканского бюджета и ГФСС выделено более 1,7 трлн тенге. Получателями пособий и выплат являются порядка 2 млн семей с детьми.

"Мы сохраняем все действующие меры поддержки и ежегодно индексируем выплаты. В 2025 году размеры пособий увеличены на 6,5%", – отметил Аскар Аймагамбетов.

Он разъяснил, что система охватывает различные категории семей и меры государственной поддержки направлены как на оказание разовой финансовой помощи, так и на систематическую помощь в виде ежемесячных выплат.

На базовом уровне за счет средств республиканского бюджета предоставляется единовременное пособие на рождение ребенка. На первого, второго и третьего детей выплачивается 38 МРП (149 416 тенге), а на четвертого и последующих детей – 63 МРП (247 716 тенге). За 4 месяца 2025 года пособие получили 117 тыс. человек на сумму 21,1 млрд тенге.

Для неработающих женщин также предусмотрено ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет.

"Этот вид пособия выплачивается в зависимости от очередности рождения ребенка с повышением размера на второго, третьего и последующих детей – от 5,76 МРП (22 648 тенге) до 8,90 МРП (34 995 тенге). По состоянию на 1 мая 2025 года получателями пособия являются в среднем 123,3 тыс. человек, выплачено 14,4 млрд тенге", – пояснил представитель Министерства труда и социальной защиты населения.

Для работающих женщин назначаются единовременные выплаты из ГФСС на случай потери дохода в связи с беременностью и родами. Размер выплаты зависит от среднемесячного дохода женщины за последние 12 месяцев и на сегодняшний день в среднем составляет более 1,6 млн тенге. По итогам 4 месяцев данную выплату получили 81,8 тыс. человек на общую сумму 117,3 млрд тенге.

Также из ГФСС участникам системы обязательного социального страхования с даты рождения ребенка назначается ежемесячная социальная выплата по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком до полутора лет. Размер выплаты составляет 40% от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления за последние два года. При рождении двух и более детей выплата назначается на каждого ребенка отдельно. За 4 месяца данная выплата назначена 88,8 тыс. человек на сумму 147 млрд тенге, средний размер составил 91,9 тыс. тенге.

Кроме того, с 2014 года введено субсидирование обязательных пенсионных взносов для работающих женщин в период их нахождения в отпусках по уходу за детьми до 1,5 лет, способствующее увеличению их пенсионных накоплений.

Также Аскар Аймагамбетов рассказал о выплате пособия многодетным семьям, имеющим 4-х и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет.

"Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей: 4 ребенка – 63 030 тенге, 5 детей – 78 798 тенге, 6 детей – 94 565 тенге, 7 детей – 110 332 тенге, 8 и более детей – по 15 728 (4 МРП) тенге на каждого ребенка. С начала года пособие многодетным семьям в среднем получили 611,5 тыс. семей на сумму 176 млрд тенге", – сообщил он.

Для повышения престижа многодетных матерей также назначается пожизненное ежемесячное государственное пособие, которое выплачивается независимо от дохода женщинам, награжденным подвесками "Күміс алқа" и "Алтын алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени. На сегодня получателями пособия являются 242 тыс. награжденных многодетных матерей, выплачено 25,9 млрд тенге.

Наряду с этим, из государственного бюджета выплачивается пособие по уходу за ребенком с инвалидностью до достижения им совершеннолетия, его размер составляет 74 428 (1,61 ПМ) тенге. С начала года получили 111,7 тыс. человек на сумму 33,7 млрд тенге.

Для семей с доходом на одного члена ниже установленной черты бедности государством оказывается адресная социальная помощь, в рамках которой также осуществляется дополнительная выплата на детей в возрасте от 1 до 6 лет. Размер данной выплаты составляет 1,5 МРП, что в 2025 году эквивалентно 5 898 тенге за каждого ребенка. На 1 мая т.г. данная выплата назначена 74,4 тыс. детей на сумму 1,4 млрд тенге.

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты населения напомнили, на какую помощь могут рассчитывать казахстанцы, доход которых не превышает черты бедности.