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Общество

Синоптики обратились к жителям Астаны и еще одного города с предупреждением

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, туризм в Казахстане, туризм в Астану, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2025 09:14 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Жителей двух городов специалисты РГП "Казгидромет" предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях, сообщает Zakon.kz.

НМУ, согласно данным синоптиков, ожидаются сегодня.

"4 августа 2025 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются ночью в Атырау, Астане", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте РГП "Казгидромет" в понедельник.

Неблагоприятные метеорологические условия – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

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