Дело Шерзата Полата: большинство подсудимых не признали вину

17 апреля 2025 года в Cпециализированном межрайонном суде по уголовным делам области Жетысу прошел открытый судебный процесс по убийству Шерзата Полата, сообщает Zakon.kz.

Судья Ержан Жанузаков спросил у подсудимых все ли им понятно в обвинительном акте и признают ли они вину:

Абзал Шынасыл – признал вину частично в хулиганстве, не признал вину по статье "Убийство";

Равиль Сакиев – полностью не признал вину;

Шынгыс Белгожаев – признал вину, однако отметил, что есть нестыковки в деле;

Азамат Токтаубаев – частично признал вину, добавив: "Я был на месте, но у меня в руках не было никакого ножа. Также я не признаю кражу, забрал телефон, но не в целях кражи";

Дархан Аскентай – не признал вину;

Нуркияс Ильясов – не признал вину;

Нурбол Токтаубаев – частично признал вину;

Дидар Калиахмет – полностью не признаю вину;

Думан Ыскак – полностью не признал вину.

Далее суд установил порядок: сначала допросить потерпевших, после свидетелей, а затем перейти к подсудимым. Следующее судебное разбирательство назначено на 18 апреля 10:00.



4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний подросток Шерзат Полат. Расследование убийства подростка, вызвавшее общественный резонанс, велось по пяти статьям Уголовного кодекса РК, арестовали 11 подозреваемых.

10 апреля 2025 года состоялось предварительное слушание по делу об убийстве Шерзата Полата.

17 апреля 2025 года суд приступил к главному судебному разбирательству. Прокурор рассказала, как убили Шерзата Полата.