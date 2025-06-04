От 12 до 37°С прогнозируют в Астане, Алматы и Шымкенте

Фото: pixabay

Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на ближайшие дни в Астане, Алматы и Шымкенте. Жителей трех городов ожидает переменчивая погода. Так, с 5 по 7 июня дождливее всего будет в столице. В двух других крупнейших городах дождь ожидается после жары, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 5 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Днем порывы ветра достигнут 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12+14°, днем +23+25°.

6 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14+16°, днем +27+29°.

7 июня: переменная облачность, днем дождь, гроза. Днем ветер поднимется до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +26+28°. Прогноз погоды по Алматы 5 июня: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +31+33°.

6 июня: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +20+22°, днем +32+34°.

7 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Днем порывы ветра достигнут 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20+22°, днем +30+32°. Прогноз погоды по Шымкенту 5 июня: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +20+22°, днем +37+39°.

6 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +22+24°, днем +35+37°.

7 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +20+22°, днем +28+30°. Материал по теме Казахстанцы пережили один из самых жарких апрелей Ранее сообщалось, что на Казахстан надвигается очередной циклон, в связи с чем с 5 по 7 июня ожидаются ливни с грозами и градом, а также спад жары.

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