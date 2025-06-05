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Общество

Казахстанцы стали активно покупать автомобили

Автокредитование, автокредит, кредит на автомобиль, покупка автомобиля, кредит на машину, покупка машины, автострахование, страхование автомобиля, страхование машины, страховка на авто, страховка на машину , фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2025 17:20 Фото: freepik
Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 5 июня 2025 года рассказал о росте потребительской активности среди казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Сулейменов указал, что в апреле наблюдается расширение покупательской активности после некоторой стабилизации в предыдущие месяцы.

"Рост спроса все еще поддерживается активным потребительским кредитованием, а также умеренным ростом реальных доходов. Повышенное потребление также подтверждается ростом оборотов по платежным картам и активизацией розничного товарооборота, прежде всего в сегменте непродовольственных товаров. Дополнительным подтверждением роста потребительской активности выступает возобновление интереса к крупным покупкам, в частности, к автомобилям", – добавил глава Нацбанка.

23 мая 2025 года сообщалось, что электронная торговля уверенно набирает обороты. Какие товары чаще всего покупают казахстанцы, можно прочитать здесь

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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