Казахстанцы стали активно покупать автомобили
Фото: freepik
Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 5 июня 2025 года рассказал о росте потребительской активности среди казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.
Тимур Сулейменов указал, что в апреле наблюдается расширение покупательской активности после некоторой стабилизации в предыдущие месяцы.
"Рост спроса все еще поддерживается активным потребительским кредитованием, а также умеренным ростом реальных доходов. Повышенное потребление также подтверждается ростом оборотов по платежным картам и активизацией розничного товарооборота, прежде всего в сегменте непродовольственных товаров. Дополнительным подтверждением роста потребительской активности выступает возобновление интереса к крупным покупкам, в частности, к автомобилям", – добавил глава Нацбанка.
23 мая 2025 года сообщалось, что электронная торговля уверенно набирает обороты. Какие товары чаще всего покупают казахстанцы, можно прочитать здесь.
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