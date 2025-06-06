Государству вернули 12,2 млн гектаров земель: половину отдали под пастбища и сельхозпроизводства

Такие данные 5 июня 2025 года озвучили на заседании республиканской комиссии по контролю за рациональным использованием земельных ресурсов, сообщает Zakon.kz.

По информации Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства, из 12,2 млн гектаров земель, возвращенных в государственную собственность в 2022-2024 годах, уже перераспределили 5,9 млн гектаров.

"Из них 2 млн гектаров, расположенные вблизи населенных пунктов, в приоритетном порядке передали в общее пользование для выпаса скота местных жителей. Остальные 3,9 млн гектаров распределили через конкурсы между сельхозпроизводителями", – сообщили в пресс-службе правительства.

Отмечается, что после вмешательства территориальных инспекций за последние три года 3,8 млн гектаров ранее неиспользуемых земель начали осваивать прежние владельцы.

Из планируемых к возврату в 2025 году 2 млн га сельхозземель в госсобственность уже возвращено 979,1 тыс. га.

6 июня в Министерстве сельского хозяйства поделились хорошими новостями – в Казахстане полностью завершили посевную кампанию 2025 года. По предварительным данным, сельхозкультуры заняли 23,7 млн га.