Дожди с грозами обрушатся на Астану, Алматы и Шымкент

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Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня – с 8 по 10 июня 2025 года. Из него следует, что три мегаполиса накроют дожди с грозами, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 8 июня: переменная облачность, дождь, гроза, днем сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-восточный 9-14, порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°C, днем +19+21°C.

переменная облачность, дождь, гроза, днем сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-восточный 9-14, порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°C, днем +19+21°C. 9 июня: переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°C, днем +21+23°C.

переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°C, днем +21+23°C. 10 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°C, днем +24+26°C. Прогноз погоды по Алматы 8 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°C, днем +27+29°C.

переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°C, днем +27+29°C. 9 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°C, днем +30+32°C.

переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°C, днем +30+32°C. 10 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°C, днем +27+29°C. Прогноз погоды по Шымкенту 8 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°C, днем +33+35°C.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°C, днем +33+35°C. 9 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем +32+34°C.

переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем +32+34°C. 10 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем +32+34°C. Материал по теме Жара до 34 градусов и дожди: погода в Алматы на неделю Ранее синоптики предупредили жителей Алматы, Усть-Каменогорска и Атырау о неблагоприятных метеорологических условиях загрязнения воздуха.

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