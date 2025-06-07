#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
510.19
582.79
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
510.19
582.79
6.46
Общество

Дожди с грозами обрушатся на Астану, Алматы и Шымкент

Дожди с грозами обрушатся на Астану, Алматы и Шымкент, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2025 15:36 Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня – с 8 по 10 июня 2025 года. Из него следует, что три мегаполиса накроют дожди с грозами, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 8 июня: переменная облачность, дождь, гроза, днем сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-восточный 9-14, порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°C, днем +19+21°C.
  • 9 июня: переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°C, днем +21+23°C.
  • 10 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°C, днем +24+26°C.

Прогноз погоды по Алматы

  • 8 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°C, днем +27+29°C.
  • 9 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°C, днем +30+32°C.
  • 10 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°C, днем +27+29°C.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 8 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°C, днем +33+35°C.
  • 9 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем +32+34°C.
  • 10 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем +32+34°C.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2025 15:36
Жара до 34 градусов и дожди: погода в Алматы на неделю

Ранее синоптики предупредили жителей Алматы, Усть-Каменогорска и Атырау о неблагоприятных метеорологических условиях загрязнения воздуха.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Какая погода ожидает казахстанцев 8 июня
Общество
17:41, Сегодня
Какая погода ожидает казахстанцев 8 июня
Казахстанцев предупредили об ограничении доступа к сервисам АО "НИТ"
Общество
15:52, Сегодня
Казахстанцев предупредили об ограничении доступа к сервисам АО "НИТ"
В Алматы 7 и 8 июня введут ограничения на крупных проспектах: причем тут группа Ay Yola
Общество
14:33, Сегодня
В Алматы 7 и 8 июня введут ограничения на крупных проспектах: причем тут группа Ay Yola
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: