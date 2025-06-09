Как школьники Казахстана могут начать карьеру с 14 лет
Так, согласно данным ведомства, с 20 мая 2025 года на платформе "Электронная биржа труда" работает специальный раздел "Мои летние каникулы" – для подростков от 14 до 18 лет, которые хотят найти подработку на лето.
Специалисты заверяют, что раздел помогает школьникам и студентам не только провести каникулы с пользой, но и получить первый опыт работы и развить трудовые навыки.
Главный эксперт-аналитик АО "ЦРТР" Клара Дюйсекина добавила немного подробностей для юных соискателей.
"Для организации трудовой занятости школьников и студентов от 14 до 18 лет в летний период и получения ими первого опыта работы создан специальный раздел. Он позволяет зарегистрироваться на платформе, создавать резюме и искать подходящие вакансии".Клара Дюйсекина
Работодатели в свою очередь могут публиковать вакансии по определенным профессиям с пометкой о приеме на работу лиц от 14 лет и старше.
"Регистрация и создание личного кабинета осуществляются законными представителями. Кроме того, родители и опекуны будут получать уведомления с портала о действиях их ребенка".Клара Дюйсекина
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