Как школьники Казахстана могут начать карьеру с 14 лет

Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) 9 июня 2025 года опубликовало интересную памятку под названием "Важно знать", которая касается интересной темы. Где казахстанские школьники могут найти работу на период летних каникул, расскажет Zakon.kz.

Так, согласно данным ведомства, с 20 мая 2025 года на платформе "Электронная биржа труда" работает специальный раздел "Мои летние каникулы" – для подростков от 14 до 18 лет, которые хотят найти подработку на лето.

Специалисты заверяют, что раздел помогает школьникам и студентам не только провести каникулы с пользой, но и получить первый опыт работы и развить трудовые навыки.

Главный эксперт-аналитик АО "ЦРТР" Клара Дюйсекина добавила немного подробностей для юных соискателей.

"Для организации трудовой занятости школьников и студентов от 14 до 18 лет в летний период и получения ими первого опыта работы создан специальный раздел. Он позволяет зарегистрироваться на платформе, создавать резюме и искать подходящие вакансии". Клара Дюйсекина

Работодатели в свою очередь могут публиковать вакансии по определенным профессиям с пометкой о приеме на работу лиц от 14 лет и старше.

"Регистрация и создание личного кабинета осуществляются законными представителями. Кроме того, родители и опекуны будут получать уведомления с портала о действиях их ребенка". Клара Дюйсекина

Материал по теме Где лучше всего искать работу в Казахстане: анализ рынка труда

5 июня 2025 года казахстанцам в МТСЗН напомнили, что, согласно статье 181 Трудового кодекса, работник имеет право на рабочее место, соответствующее требованиям безопасности и охраны труда.