Полиция Германии выдала ордер на арест подозреваемой в убийстве экс-судьи из Казахстана

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве 9 июня 2025 года озвучил новые детали по поводу убийства экс-судьи из Казахстана в Германии, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты напомнили, что Айгуль Сайлыбаеву убили 17 июня 2024 года. В этой связи они поинтересовались, какова ситуация на сегодня и почему расследование затянулось.

"По случаю в Германии. Правоохранительными органами ФРГ возбуждено уголовное дело. Как вы знаете, ведется расследование. Согласно информации Министерства иностранных дел Германии, решением суда города Дармштадт Наталья Донцова, она является матерью супруга погибшей, признана обвиняемой в убийстве. Немецкой полицией выдан ордер на немецкий и европейский аресты. На данный момент нахождение Донцовой неизвестно. Она находится в целом международном розыске", – сказал в ответ Айбек Смадияров.

По его словам, при поддержке посольства Казахстана в Германии материалы по этому делу были переданы родным и их адвокату.

"В интересах следствия в целях недопущения разглашения данных, не подлежащих распространению, немецкой стороной подробности не разглашаются", – резюмировал спикер.

10 июня 2024 года в МИД РК сообщили, что полиция Германии ищет пропавшую казахстанку Айгуль Сайлыбаеву. 17 июня стало известно, что ее тело с признаками насильственной смерти нашли в пластиковом мешке на окраине города.

Следствие пока не установило подозреваемого в убийстве 40-летней казахстанки, однако стали известны некоторые подробности последних дней жизни Сайлыбаевой.