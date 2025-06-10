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Общество

В каком случае авиакомпания выплатит деньги за багаж с поломкой: что важно знать казахстанцам

В каком случае авиакомпания выплатит деньги за багаж с поломкой: что важно знать казахстанцам, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 16:06 Фото: Telegram/nqzairport
В пресс-службе Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев сегодня, 10 июня 2025 года, разъяснили, как добиться компенсации за багаж с поломкой, сообщает Zakon.kz.

Агент службы обслуживания воздушной гавани Астаны Руслан подробно рассказал, что делать пассажирам, если их чемодан пришел с поломкой.

"Получили багаж и заметили повреждения? Действуйте сразу! Первым делом обратитесь в представительство авиакомпании в зоне получения багажа. Запросите составление акта о повреждении багажа – это важный документ. Затем напишите заявление о возмещении ущерба. Можно сделать это прямо в аэропорту либо онлайн", – рассказал агент.

После авиакомпания проведет разбирательство и оценит повреждение.

"Если вина авиакомпании подтверждена, вам компенсируют ущерб: выплатят деньги либо предоставят новый чемодан", – уточнил Руслан.

8 июня 2025 года в аэропорту Алматы прокомментировали информацию про "распродажу забытых чемоданов".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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