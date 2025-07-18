Выплаты многодетным семьям в Казахстане: озвучены актуальные цифры
В среднем, как уточнили в МТСЗН, были охвачены 857,9 тысяч человек, в том числе:
- пособия многодетным семьям получили 615,4 тыс. семей на сумму 265,8 млрд тенге;
- пособия награжденным матерям – 242,5 тыс. человек на сумму 39 млрд тенге.
Также в ведомстве уточнили, что на пособия многодетным семьям могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.
Размеры выплат многодетной семье дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2025 году составляют:
- с 4 детьми – 16,03 МРП или 63 030 тенге;
- с 5 детьми – 20,04 МРП или 78 798 тенге;
- с 6 детьми – 24,05 МРП или 94 565 тенге;
- с 7 детьми – 28,06 МРП или 110 332 тенге;
- с 8 и более детьми – по 4 МРП или по 15 728 тенге на каждого ребенка.
Пособие награжденной матери назначается матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени.
Пособие награжденной матери ежемесячно выплачивается в следующих размерах:
- награжденным подвеской "Күміс алқа" – 6,40 МРП или 25 165 тенге;
- награжденным подвеской "Алтын алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени – 7,40 МРП или 29 097 тенге.
Материал по теме
Также в МТСЗН озвучили пособия по инвалидности и потере кормильца: кто получает и сколько.