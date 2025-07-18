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Общество

Выплаты многодетным семьям в Казахстане: озвучены актуальные цифры

Деньги, тенге, судебные выплаты, алименты, пособие на ребенка, пособие на детей, содержание, семейные выплаты, деньги на ребенка, ребенок, дети, семья , фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2025 10:06 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) сегодня, 18 июля 2025 года, предоставили интересную статистику. По данным ведомства, многодетные семьи и награжденные матери в виде пособий с начала года получили более 304 миллиардов тенге, сообщает Zakon.kz.

В среднем, как уточнили в МТСЗН, были охвачены 857,9 тысяч человек, в том числе:

  • пособия многодетным семьям получили 615,4 тыс. семей на сумму 265,8 млрд тенге;
  • пособия награжденным матерям – 242,5 тыс. человек на сумму 39 млрд тенге.

Также в ведомстве уточнили, что на пособия многодетным семьям могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.

Размеры выплат многодетной семье дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2025 году составляют:

  • с 4 детьми – 16,03 МРП или 63 030 тенге;
  • с 5 детьми – 20,04 МРП или 78 798 тенге;
  • с 6 детьми – 24,05 МРП или 94 565 тенге;
  • с 7 детьми – 28,06 МРП или 110 332 тенге;
  • с 8 и более детьми – по 4 МРП или по 15 728 тенге на каждого ребенка.

Пособие награжденной матери назначается матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени.

Пособие награжденной матери ежемесячно выплачивается в следующих размерах:

  • награжденным подвеской "Күміс алқа" – 6,40 МРП или 25 165 тенге;
  • награжденным подвеской "Алтын алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени – 7,40 МРП или 29 097 тенге.

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, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2025 10:06
Пособия на детей в Казахстане: новые суммы и получатели

Также в МТСЗН озвучили пособия по инвалидности и потере кормильца: кто получает и сколько.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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