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Общество

Сотрудничество по "С5+1" и борьба с нелегальной миграцией: итоги переговоров Казахстана и США

Нуртлеу и Рубио, Казахстан и США, встреча, МИД, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2025 10:12 Фото: gov.kz
12 июня 2025 года казахская делегация во главе с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу прибыла с официальным визитом в Вашингтон. В рамках визита Нуртлеу встретился с государственным секретарем Марко Рубио, сообщает Zakon.kz.

В министерстве рассказали детали встречи.

Так, стороны предметно обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, охватывающей политическое и экономическое взаимодействие, энергетику, торговлю, логистику, а также обменялись мнениями по вопросам региональной и глобальной безопасности.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств выразили стремление к дальнейшему развитию расширенного стратегического партнерства между Казахстаном и США, основанного на принципах взаимного уважения и прагматичного диалога.

Отдельное внимание собеседники уделили расширению торговли и инвестиций, привлечению передовых американских технологий и укреплению деловых связей.

"Казахстан настроен на достижение практических результатов с США для продвижения взаимовыгодного партнерства".Мурат Нуртлеу

Кроме того, глава МИД РК подчеркнул стратегическую роль Казахстана в обеспечении стабильности цепочек поставок энергоносителей и критических минералов.

В свою очередь госсекретарь отметил, что встреча придаст импульс для дальнейшего продвижения двусторонних отношений и укрепления взаимных связей.

"Соединенные Штаты выражают надежду на укрепление сотрудничества с Казахстаном для расширения экономических возможностей, представляющих взаимный интерес".Марк Рубио

Еще один интересный момент. Особое внимание было уделено взаимодействию в рамках платформы "С5+1", которая служит действенным механизмом в поддержании диалога между США и регионом Центральной Азии.

Фото: gov.kz

Стороны также отметили важность координации усилий в сфере международной и региональной безопасности и положительно оценили взаимодействие в области борьбы с незаконной миграцией, а также договорились продолжить работу в указанном направлении.

Глава МИД РК подтвердил готовность Казахстана, как Средней державы, вносить конструктивный вклад в поддержание международной стабильности.

"В завершение встречи стороны договорились укреплять двустороннее взаимодействие в рамках существующих двусторонних площадок и за счет запуска новых механизмов".Пресс-служба МИД РК

Немного ранее в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке посольство Казахстана в Израиле опубликовало срочное сообщение для казахстанцев, находящихся в Израиле. С ним можно ознакомиться по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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