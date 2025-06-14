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Общество

Коммунальщики Астаны станцевали под песню Димаша Кудайбергена

Коммунальщики Астаны станцевали под новый хит Димаша Кудайбергена, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2025 16:36 Фото: скриншот из видео
Работники городского хозяйства стали звездами соцсетей благодаря коллективному танцу на улицах Астаны, сообщает Zakon.kz.

Яркая униформа, крутые солнечные очки, харизматические движения и зажигательная песня "Тау iшiнде" Димаша Кудайбергена – работники коммунальной службы Астаны зажгли в районе Байконур и покорили соцсети.

Новое творчество певца, представленное слушателям месяц назад, уже стало хитом. Автором строк является классик казахской литературы, поэт и писатель Сакен Сейфуллин. Казахстанцы активно снимают тренды под нее.

Российский композитор Игорь Крутой поделился с поклонниками интересным видео. В кадре пианист записал новую композицию со своим близким другом Игорем Николаевым. Артисты питают надежды, что не разочаруют никого совместным творчеством.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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