Коммунальщики Астаны станцевали под песню Димаша Кудайбергена
Фото: скриншот из видео
Работники городского хозяйства стали звездами соцсетей благодаря коллективному танцу на улицах Астаны, сообщает Zakon.kz.
Яркая униформа, крутые солнечные очки, харизматические движения и зажигательная песня "Тау iшiнде" Димаша Кудайбергена – работники коммунальной службы Астаны зажгли в районе Байконур и покорили соцсети.
Новое творчество певца, представленное слушателям месяц назад, уже стало хитом. Автором строк является классик казахской литературы, поэт и писатель Сакен Сейфуллин. Казахстанцы активно снимают тренды под нее.
Российский композитор Игорь Крутой поделился с поклонниками интересным видео. В кадре пианист записал новую композицию со своим близким другом Игорем Николаевым. Артисты питают надежды, что не разочаруют никого совместным творчеством.
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