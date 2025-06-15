Жителям Астаны сообщили хорошую новость о проспекте Туран

В Астане вновь открыт для движения крупнейший проспект столицы. Движение по нему частично перекрывали на несколько дней, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о проспекте Туран, где с 10 по 15 июня проводили работы по среднему ремонту от улицы Сарайшык до улицы Сыганак.

"С 15 июня 2025 года движение автотранспорта на данном участке полностью восстановлено в обоих направлениях", – рассказали в акимате города.

На время ремонта движение было ограничено и организовано по временной схеме: сначала в направлении из аэропорта в город, затем – в обратную сторону.

В рамках комплексного обновления дорожной инфраструктуры в 2023 году ремонт проводился на участке от моста Тулпар до улицы Сарайшык, а в 2024 году – от улицы Керей Жанибек хандар до кольца Жулдыз.

Недавно жителей и гостей Астаны предупредили о временном закрытии Центрального парка столицы. С вечера 15 июня до утра 18 июня на территории будут проводить плановый ремонт и техническое обследование.