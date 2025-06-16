Сильная жара обрушится на Астану, Алматы и Шымкент: прогноз на ближайшие дни

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Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня. Из него следует, что с 17 по 19 июня 2025 года на три мегаполиса обрушится сильная жара, которая местами достигнет +42°С, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 17 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный ночью 2-7, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем сильная жара +33+35°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный ночью 2-7, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем сильная жара +33+35°С. 18 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, град. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем сильная жара +33+35°С.

переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, град. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем сильная жара +33+35°С. 19 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +26+28°С. Прогноз погоды по Алматы 17 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго- западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем сильная жара +34+36°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго- западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем сильная жара +34+36°С. 18 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем сильная жара +35+37°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем сильная жара +35+37°С. 19 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем сильная жара +37+39°С. Прогноз погоды по Шымкенту 17 июня: небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем сильная жара +39+41°С.

небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем сильная жара +39+41°С. 18 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем сильная жара +40+42°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем сильная жара +40+42°С. 19 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +24+26°С, днем +35+37°С. Материал по теме Алматинцев ждет трехдневная жара до 39°С Ранее синоптики рассказали, что 46-градусная жара надвигается на Казахстан.

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