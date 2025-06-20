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Общество

Кто в Казахстане получает пособие более 100 тысяч тенге: Минтруда раскрывает данные

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, экономическое развитие Казахстана, деньги, тенге, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2025 09:26 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
На 1 июня 2025 года казахстанцам было выплачено около 310 млрд тенге в виде государственных пособий (ГСП) и социальных выплат по инвалидности и потере кормильца, сообщает Zakon.kz со ссылкой на статистику Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН).

Как следует из заявления ведомства, из этой суммы было направлено:

  • 272,7 млрд тенге – из республиканского бюджета на ГСП;
  • 37,3 млрд тенге – из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) на выплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца.

Также сказано, что численность получателей ГСП по инвалидности составила 542,5 тыс. человек, по случаю потери кормильца – порядка 198,1 тыс. человек.

Стоит отметить, что размеры государственных социальных пособий по инвалидности зависят от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год.

"Размеры государственных социальных пособий по случаю потери кормильца зависят от количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, причины смерти и от величины прожиточного минимума".Пресс-служба МТСЗН РК

Кроме того, участникам системы обязательного социального страхования в случае наступления социальных рисков осуществляются соцвыплаты из ГФСС.

Так, по состоянию на 1 июня 2025 года социальную выплату по утрате трудоспособности получили 93,2 тыс. человек, а социальную выплату по потере кормильца – порядка 64,2 тыс. семей.

Размеры выплат индивидуальны и зависят от:

  • среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние два года;
  • коэффициентов утраты трудоспособности;
  • количества иждивенцев;
  • стажа участия в системе обязательного социального страхования;
  • замещения дохода.

Эти выплаты осуществляются дополнительно к аналогичным пособиям, выплачиваемым из республиканского бюджета.

Далее идет небольшое уточнение: в 2025 году размеры ГСП по инвалидности от общего заболевания составляют для 1 группы – 101 702 тенге, 2 группы – 81 362 тенге, 3 группы – 55 474 тенге.

Средний размер социальных выплат по утрате трудоспособности составляет 70 245 тенге, по потере кормильца – 72 524 тенге.

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16 июня стало известно, что казахстанцам будут по-новому назначать социальные выплаты из ГФСС. Как это будет происходить, можно узнать по этой ссылке.

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С информацией о том, кто может ежемесячно получать от 63 до 110 тысяч тенге, можно ознакомиться здесь.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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