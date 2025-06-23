Казахстанская авиакомпания поменяла расписание рейсов из-за столкновений с птицами
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В некоторых городах Казахстана из-за столкновений с птицами пострадали самолеты авиакомпании SCAT. Такие случаи подпадают под категорию форс-мажоров и не могут контролироваться перевозчиком, сообщает Zakon.kz.
Тем не менее в компании сообщили, что приложены все усилия для стабилизации расписания рейсов в короткий срок. Срочно отправлены резервные самолеты, ведется внеплановое обслуживание.
В связи с этим будут временные изменения в некоторых расписаниях рейсов.
В направлениях Анталья – Астана и Актобе – Анталья произошли следующие изменения:
- Пассажирам в отелях продлили в ожидании прибытия резерва самолета в Анталью. Все удобства обеспечены. Рейс запланирован на 23 июня 2025 года.
- Горячее питание и напитки предлагают пассажирам, ожидающим рейса в Актобе. Представители компании и туроператоры находятся в постоянном контакте с пассажирами, график корректируется с учетом необходимости.
В связи с перераспределением самолетов 23 июня 2025 года могут быть задержаны рейсы по следующим направлениям:
- Алматы – Шарм-Эль-Шейх;
- Алматы – Анталья;
- Анталья – Алматы.
Также в связи с международным условием и введением временных ограничений на частное воздушное пространство отменен рейс Астана – Доха, запланированный на 23 июня 2025 года.
Ранее другая казахстанская авиакомпания заявила об отмене рейсов на Ближний Восток.
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