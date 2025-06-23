#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
523.46
600.04
6.69
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
523.46
600.04
6.69
Общество

Казахстанская авиакомпания поменяла расписание рейсов из-за столкновений с птицами

Аэропорт, самолеты, полоса, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2025 08:21 Фото: pixabay
В некоторых городах Казахстана из-за столкновений с птицами пострадали самолеты авиакомпании SCAT. Такие случаи подпадают под категорию форс-мажоров и не могут контролироваться перевозчиком, сообщает Zakon.kz.

Тем не менее в компании сообщили, что приложены все усилия для стабилизации расписания рейсов в короткий срок. Срочно отправлены резервные самолеты, ведется внеплановое обслуживание.

В связи с этим будут временные изменения в некоторых расписаниях рейсов.

В направлениях Анталья – Астана и Актобе – Анталья произошли следующие изменения:

  • Пассажирам в отелях продлили в ожидании прибытия резерва самолета в Анталью. Все удобства обеспечены. Рейс запланирован на 23 июня 2025 года.
  • Горячее питание и напитки предлагают пассажирам, ожидающим рейса в Актобе. Представители компании и туроператоры находятся в постоянном контакте с пассажирами, график корректируется с учетом необходимости.

В связи с перераспределением самолетов 23 июня 2025 года могут быть задержаны рейсы по следующим направлениям:

  • Алматы – Шарм-Эль-Шейх;
  • Алматы – Анталья;
  • Анталья – Алматы.

Также в связи с международным условием и введением временных ограничений на частное воздушное пространство отменен рейс Астана – Доха, запланированный на 23 июня 2025 года.

Ранее другая казахстанская авиакомпания заявила об отмене рейсов на Ближний Восток.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Сильная жара до +40°C: в "Казгидромете" назвали регионы
Общество
18:09, Сегодня
Сильная жара до +40°C: в "Казгидромете" назвали регионы
Отмену рейсов на Ближний Восток продлила казахстанская авиакомпания
Общество
17:15, Сегодня
Отмену рейсов на Ближний Восток продлила казахстанская авиакомпания
Ожидают ли поток беженцев из Ирана в Казахстан, рассказали в МИД
Общество
17:01, Сегодня
Ожидают ли поток беженцев из Ирана в Казахстан, рассказали в МИД
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: