Казахстанская авиакомпания поменяла расписание рейсов из-за столкновений с птицами

В некоторых городах Казахстана из-за столкновений с птицами пострадали самолеты авиакомпании SCAT. Такие случаи подпадают под категорию форс-мажоров и не могут контролироваться перевозчиком, сообщает Zakon.kz.

Тем не менее в компании сообщили, что приложены все усилия для стабилизации расписания рейсов в короткий срок. Срочно отправлены резервные самолеты, ведется внеплановое обслуживание.

В связи с этим будут временные изменения в некоторых расписаниях рейсов.

В направлениях Анталья – Астана и Актобе – Анталья произошли следующие изменения:

Пассажирам в отелях продлили в ожидании прибытия резерва самолета в Анталью. Все удобства обеспечены. Рейс запланирован на 23 июня 2025 года.

Горячее питание и напитки предлагают пассажирам, ожидающим рейса в Актобе. Представители компании и туроператоры находятся в постоянном контакте с пассажирами, график корректируется с учетом необходимости.

В связи с перераспределением самолетов 23 июня 2025 года могут быть задержаны рейсы по следующим направлениям:

Алматы – Шарм-Эль-Шейх;

Алматы – Анталья;

Анталья – Алматы.

Также в связи с международным условием и введением временных ограничений на частное воздушное пространство отменен рейс Астана – Доха, запланированный на 23 июня 2025 года.

Ранее другая казахстанская авиакомпания заявила об отмене рейсов на Ближний Восток.