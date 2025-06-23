В Казахстане по-новому будут распределять господдержку

Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана ведет апробацию модели распределения мер государственной поддержки в сферах социальной защиты, образования, культуры и спорта через Единую цифровую платформу (ЕЦП), сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза ведомства, распространенного 23 июня 2025 года, это позволяет расширить спектр государственных услуг, оказываемых в цифровом формате, обеспечить прозрачность принимаемых решений при их оказании, исключить коррупционные риски, повысить эффективность и адресность.

"Новый формат в пилотном режиме реализуется в Карагандинской области и Шымкенте. В 36 государственных учреждениях (центры поддержки семьи, спортивные или специальные школы, дворцы школьников, дома ребенка, центры раннего вмешательства и другие) в пилотных регионах автоматизированы и оцифрованы процессы работы персонала в части ведения документации, учета и мониторинга, которые сводятся в единую базу данных в информационной системе Минтруда". Пресс-служба МТСЗН РК

Также сообщается, что в пилоте задействовано специальное мобильное приложение, которое позволяет вести учет и мониторинг проведенной работы по выведению семей и граждан из трудной жизненной ситуации.

"Оно обеспечивает обмен сведениями и координацию работы мобильных групп, созданных акиматами, в составе которых есть представители различных госорганов: образования, здравоохранения, внутренних дел, службы пробации и других – всего 2,6 тыс. специалистов". Пресс-служба МТСЗН РК

В ведомстве отметили, что общая координация обеспечивается центрами поддержки семьи и направлена на раннее выявление рисков, предупреждение семейного неблагополучия и оказание комплексной помощи.

В рамках пилотного проекта поступило 2,1 тыс. обращений о необходимости оказания различных мер помощи. Из них на текущий момент порядка 400 находится в работе, по остальным уже оказаны меры господдержки. Интеграция различных систем позволяет определять комплексность и полноту предоставленной гражданам помощи.

В Минтруда напомнили, что в рамках пилотного проекта также планируется реализовать оказание 11 государственных услуг в сферах образования, социальной защиты населения, жилищных отношений и физической культуры при помощи ЕЦП.

Совместную работу в данном направлении ведут 6 государственных органов – министерства труда и социальной защиты населения, науки и высшего образования, просвещения, туризма и спорта, промышленности и строительства, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Реализация пилотного проекта, как считают в Минтруда, позволит сократить фрагментарность и дублирование действующих мер, неэффективные выплаты, обеспечить господдержку действительно нуждающимся гражданам, повысить прозрачность бизнес-процессов по предоставлению услуг.

"Одним из новшеств пилотного проекта является применение скоринговой модели оценки социально-экономической уязвимости и устойчивости домохозяйств, разделяющей семьи на 6 категорий – от крайней нуждаемости (дефицит средств на питание) до высокого благосостояния (отсутствие материальных затруднений). Основная цель – перераспределение ресурсов в пользу действительно нуждающихся граждан, в том числе через отказ от предоставления помощи гражданам, относящимся к 6-й категории (высокий уровень благосостояния)". Пресс-служба МТСЗН РК

О том, что в Казахстане запустили пилотный проект по оказанию ряда госуслуг на единой платформе, стало известно 26 мая 2025 года.