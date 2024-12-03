В Казахстане по-новому будут назначать три пособия

Министерство труда и социальной защиты населения совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана планируют автоматизировать процесс оказания трех государственных услуг социально-трудовой сферы, сообщает Zakon.kz.

Об этом 3 декабря 2024 года рассказали в пресс-службе МТСЗН РК.

"Для этого будет запущен пилотный проект, предусматривающий исключение человеческого фактора и автоматизацию процесса оказания данных услуг. Таким образом, операционные процессы по их предоставлению будут сокращены с семи рабочих дней до одного", – говорится в сообщении.

В Минтруда уточнили, что в число услуг, которые будут оказываться по-новому, входят:

"Назначение специального государственного пособия лицам, удостоенным звания "Қазақстанның Еңбек Epi";

"Назначение специального государственного пособия лицам, удостоенным звания "Халық Қаһарманы";

"Назначение специального государственного пособия лицам с инвалидностью первой, второй и третьей групп, которым назначены пенсионные выплаты по возрасту или пенсионные выплаты за выслугу лет, за исключением получающих доплату к пенсионным выплатам по возрасту до размера государственного социального пособия по инвалидности, а также лицам с инвалидностью первой, второй и третьей групп, проживающим в городе Байконыре, при условии получения пенсии по инвалидности в соответствии с законодательством Российской Федерации".

Проект совместного приказа "О запуске пилотного проекта по проактивному оказанию некоторых государственных услуг социально-трудовой сферы через информационно-аналитическую систему Smart Data Ukimet" размещен на портале "Открытые НПА" для обсуждения, которое продлится до 18 декабря 2024 года.

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