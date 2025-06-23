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Общество

За спасение мальчика из Семея наградили полицейских

В области Абай наградили полицейских, нашедших в лесу мальчика, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2025 03:30 Фото: пресс-служба акимата области Абай
23 июня участковым инспекторам отдела полиции Бекену Асылу и Дархану Жумагалиеву вручили благодарственные письма за поиски семилетнего Амангали Бекболата, сообщает Zakon.kz.

История с пропавшим мальчиком из Семея началась 21 июня, когда ребенок ушел из дома и не вернулся. Практически сразу начались масштабные поиски с участием более одной тыс. человек. Рано утром 22 июня мальчика нашли живым примерно в 10 км от дома.

В профессиональный праздник полицейских, героев поздравил глава области Абай Берик Уали, передает пресс-служба акимата.

"От имени акимата и всех жителей выражаю благодарность не только вам, но и всем, кто принимал участие в поисках: полиции, службам по чрезвычайным ситуациям, волонтерам и неравнодушным горожанам. Ваше участие – яркий пример искренней заботы о человеческой жизни", – отметил аким области.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

В этот же день Касым-Жомарт Токаев провел расширенную коллегию правоохранительных органов.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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