Порядок в доме и голове: почему "Таза Қазақстан" гораздо больше, чем просто акция

Инициированная президентом экоакция "Таза Қазақстан" существует лишь год. И за этот небольшой промежуток времени успела приложить руку к наведению чистоты да красоты не только в стране, но и в нашем с вами сознании. Подробнее – в материале Zakon.kz.

В 2024 году, на старте акции, она казалась разовой. Будто пометут улицы пару-тройку недель, высадят пару-тройку елочек – и повесят веники на гвоздь. Однако...

Идея прижилась и, оттолкнувшись от столиц, быстро взяла в оборот всю республику. К примеру, в Таразе посадили деревья на территории Дома культуры имени Ы. Дукенулы и составили план дальнейших мероприятий.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

А в Туркестанской области к действу приобщился на тот момент глава региона (ныне аким Алматы) Дархан Сатыбалды.

"Сегодня мы встретились на важном экологическом мероприятии. Ведь в нашем регионе очень много активных, патриотичных граждан. В Туркестанской области мы начали акцию "Чистый край – Туркестан". В связи с этим с прошлой недели начаты работы по уборке, озеленению районов, городов. Это не месячная кампания. Наша цель – сохранить чистоту, сделать посев деревьев, цветов жизненным навыком. Даны конкретные поручения ответственным за эту сферу управлениям, акимам районов, городов, коммунальным учреждениям. Выделена спецтехника, ресурсы. Мы еще больше преобразим Туркестан в рамках акции "Таза Қазақстан". Мы можем себе это позволить", – сказал он.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Шымкент радовал цифрами: более 4500 успели поучаствовать в акции с момента ее начала.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Причем, как видно по фото, в стороне не остались и дети. В частности, более 105 тыс. школьников Астаны поддержали весеннюю экологическую акцию "Таза Қазақстан. "Астана – образец чистоты и порядка" по санитарной очистке, благоустройству и озеленению города.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

На субботники выходили чиновники, журналисты, звезды эстрады, спортсмены, представители бизнес-сообщества и просто неравнодушные к облику родных городов жители. Их пыл активно поддерживал глава государства Касым-Жомарт Токаев:

"Безусловно, благоустройство и озеленение нашей страны – дело огромной государственной важности. Это не разовая кампания, то есть сегодня вышел, а завтра забыл. Такая работа должна проводиться регулярно. Это общенациональная задача. Мы должны заботиться о нашем общем доме – Казахстане. Никто не будет приезжать в страну, где нет чистоты в качестве гостя или инвестора. Но, прежде всего, это нужно нам, его гражданам, чтобы Казахстан всегда был чистым и красивым. Это должно стать образом жизни. Это вопрос не только нашей столицы или крупных городов, он касается и малых городов, районов, сел. Весь Казахстан должен быть чистым".

Фото: akorda.kz

В июле прошлого года стало известно: в стране запущен сервис подачи заявок о проблемах города и экологии посредством Telegram-чат-бота @TazaQazBot.

"Это позволит каждому неравнодушному жителю страны моментально фотографировать проблемные места или загружать снимки из галереи, указывать местоположение и подробно описывать проблему. Вся информация в виде заявки поступает к оператору от местного исполнительного органа, который классифицирует ее и назначает исполнителя. Кроме того, жители могут сообщать о широком спектре проблем, связанных с состоянием дорог, парков, подъездов, освещения, благоустройства и санитарного состояния общественных и частных территорий", – проинформировали в пресс-службе МЭПР РК тогда.

Уже к сентябрю стараниями волонтеров республика стала чище на более миллиона тонн собранного мусора.

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А вместе с ней очистилась и совесть, ведь убирать за собой наконец вошло в привычку у многих казахстанцев.

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В ноябре в правительстве утвердили Концепцию "Таза Қазақстан" по развитию экологической культуры на 2024-2029 годы по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева.

"Согласно целевым индикаторам, к 2029 году планируется увеличить переработку коммунальных отходов с 25% до 38%, а долю обучающихся, вовлеченных в мероприятия по укреплению экологического воспитания, с 15% до 40%. Ожидается также рост удовлетворенности граждан экологическим качеством жизни с 55,8% до 64,7%", – отчитались на сайте.

Напомним, что реализация концепции предусматривает развитие инфраструктуры для раздельного сбора коммунальных отходов в общественных местах, внедрение экологически безопасных практик и формирование культуры "нулевой терпимости" к загрязнению окружающей среды.

К слову, о воспитании. Наверное, раз попробовав навести порядок не в комнате, а на улице, энтузиасты осознали: это тяжелая работа, за которую нужно не забывать говорить "спасибо". Особенно тем, кто занимается ею круглогодично, в снег и зной, днями и ночами. Поэтому в декабре 2024-го в Астане на колесе обозрения разместили трогательную надпись "Благодарим за ваш труд" и фото городских коммунальщиков. 65-метровый аттракцион демонстрировал лица тех, кто обычно остается в тени. Скромных героев без плащей, что стоят на страже нашего с вами комфорта.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Впрочем, не одними лишь хорошими новостями полнится "Таза Қазақстан". Программа шагала по стране и по пути обнаружила 1120 стихийных свалок.

"Зафиксировано 307 тысяч административных правонарушений: 109 тысяч фактов загрязнения мест общего пользования, 198 тысяч фактов нарушения правил благоустройства. Местным исполнительным органам вынесено 782 представления об устранении нарушений, по которым ликвидировано 524 свалки", – делились данными в МВД.

Но позитива все-таки было больше. В конце концов, успех воплотился в цифрах. Так, по данным Министерства экологии, в 2024 году в целом по республике проведено 183 экологических акций. Всего в рамках акций приняли участие более 6,2 млн. человек, в том числе 229 тыс. волонтеров. В результате проведенных мероприятий было собрано более 1,1 млн. тонн мусора, высажено порядка 1,6 млн. саженцев деревьев.

По поводу мероприятий. В парках и скверах:

Акции по уборке территорий и дворов, в том числе "Таза өлке", "World Clean Up Day", "Өнегелі ұрпақ".

Посадка зеленых насаждений, в том числе "Жасыл аймақ", Всеказахстанский день посадки леса и др..

Благоустройство историко-культурных памятников – "Киелі мекен".

На набережных:

Акция "Мөлдір бұлақ" – очистка родников на территорий заповедников, национальных парков, и резерватах страны.

Акция "Чистые берега" – очистка набережных рек, озер и т.д.

"Кроме того, в 2024 году отмечена положительная динамика сокращения несанкционированных свалок, а также увеличение процента их ликвидации. Если в 2018 году было выявлено 8,7 тыс. свалок и ликвидировано 57%, то в 2024 году выявлено порядка 4,8 тыс. свалок, из которых ликвидировано 93%", – информируют в ведомстве.

Что касается текущего года, то за пять его месяцев в рамках акции прошли 466 мероприятий. Среди них: "Чистый город", "Таза аймақ", "Таза кәсіп – таза аймақ", "Чистые берега", "Киелі мекен", "Таза өлке", "Всеказахстанский день посадки деревьев", "Вместе сажаем будущее", "Дерево для города", "Зеленый двор", "Түлектердің ағаш егуі", "Чистые водоемы", "Мөлдір бұлақ", эко-часы в вузах и школах, конкурс сочинений, а также международные акции – "Час Земли" и "Международный день птиц".

Результаты таковы:

собрано более 169 тыс. тонн отходов;

очищено около 644 тыс. га территории;

высажено свыше 1,8 млн. деревьев.

Также при очистке водоемов собраны 342 рыболовные сети, восстановлен 21 родник. В рамках Международного дня птиц школьники установили 1982 скворечника.

С 21 по 23 апреля 2025 года в Астане прошел экофестиваль "Таза Қазақстан" с участием главы государства. В рамках мероприятия организовали выставочные и интерактивные зоны для демонстрации инновационных экологических проектов и стартапов, а именно:

Инновационные проекты по переработке и утилизации отходов (10 казахстанских компаний).

Экологические инициативы промышленных компаний.

Экостартапы под эгидой Международного центра зеленых технологий и инновационных проектов.

Экологические проекты школьников.

Выставка собрала более 1500 посетителей.

Хочется верить, что дальше – больше. Ведь с порядка "в доме" начинается порядок в голове и в жизни. Или, как сказал Касым-Жомарт Токаев, "поддержание в чистоте ума, тела и окружающей среды является отражением внутренней культуры человека".

И напоследок. Сделать "Таза Қазақстан" еще более эффективным инструментом – в ваших силах. Начать можно и с малого – пройти соответствующий опрос на портале egov.kz. Для этого в личном кабинете или приложении egov mobile необходимо перейти в раздел "Уведомления", далее – "Опросы/анкеты".