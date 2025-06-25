Депутат предложил повысить зарплату работникам ряда профессий

Депутат Мажилиса Тансауле Сериков 25 июня 2025 года в своем депутатском запросе предложил введение почетных званий и нагрудных знаков для пенсионеров технических профессий. Например, для уборщиц, дворников, гардеробщиков, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что его депутатский запрос касается простых тружеников, труд которых зачастую недооценивают.

"Когда мы говорим о повышении статуса работника, что мы имеем в виду? Речь должна идти не столько о повышении престижа учреждения, сколько о повышении статуса самого сотрудника, который трудится в этом учреждении. Особенно актуален вопрос статуса и условий труда специалистов, обеспечивающих жизнедеятельность общества, выполняющих незаметную, но крайне важную работу: уборщиц, технических работников, гардеробщиков, охранников, вахтеров, дворников и других представителей вспомогательных профессий", – озвучил депутат.

Он подчеркнул, что часто мы фокусируем внимание на руководящих и ключевых специалистах. Но ведь охранник на проходной – это чьей-то отец или брат, а уборщица – чья-то мама или сестра.

"Да, возможно, их работа не относится к числу престижных, но мы обязаны уважать и поднимать человеческий, гражданский и социальный статус этих людей. У них тоже есть дети – смогут ли они с гордостью сказать: "Моя мама была уборщицей, мой отец – дворником"? Мы должны сделать так, чтобы смогли. На сегодняшний день заработная плата этих работников значительно ниже средней по стране. Несмотря на тяжелый физический труд, они часто оказываются вне рамок социальной защиты, льгот и профессиональной поддержки", – сказал Тансауле Сериков.

Мажилисмен подчеркнул, что если эти сотрудники хотя бы один день не выйдут на работу, улицы заполнятся мусором, офисы покроются пылью, исчезнет привычная чистота.

"Почему мы не уделяем этому должного внимания? В ходе личных бесед с дворниками и техническими работниками они сами сообщили: низкая зарплата, отсутствие льгот, а также социальное пренебрежение – их повседневная реальность. На сегодня среди проблем можно выделить: низкую оплату труда; отсутствие четко закрепленного социального статуса; ограниченные возможности для оздоровления и отдыха; недостаток условий для профессионального роста и переквалификации", – дополнил Тансауле Сериков.

Мажилисмен считает, что в каждом государственном и квазигосударственном учреждении необходимо:

один раз в год предоставлять этим категориям сотрудников путевку в санаторий за счет учреждения;

выплачивать 13-ю зарплату;

при уходе в ежегодный отпуск предоставлять дополнительное пособие в размере двух окладов;

обеспечить бесплатное обучение и профессиональную переподготовку;

ввести почетные звания и формы поощрения для вышедших на пенсию ветеранов технических профессий.

"Мы привыкли каждый день заходить в чистые офисы, ходить по чистым улицам и получать теплый прием. Но не стоит забывать, что за этим стоят тысячи трудящихся, чья работа остается "невидимой". Это не только материальный вопрос – это вопрос гуманности и справедливости. Год рабочих профессий не должен остаться только красивым лозунгом. Он должен быть наполнен реальными действиями. А первый шаг – это забота о тех, кто находится в самом низу профессиональной иерархии", – продолжил депутат.

Он также предлагает рассмотреть повышение заработной платы сотрудникам указанной категории.

"Законодательно закрепить за ними статус "работников, имеющих общественно значимую профессию". Ввести систему ежегодного распределения государственных квот на бесплатные санаторные путевки. Обеспечить возможность бесплатного участия в курсах переквалификации и профессионального роста. Рассмотреть возможность введения почетных званий и нагрудных знаков для пенсионеров технических профессий – уборщиц, дворников, гардеробщиков и др.", – предложил Сериков.

24 июня 2025 года министр труда и социальной защиты населения РК приказом от 13 июня 2025 года внесла изменения в Правила регистрации лиц, ищущих работу, безработных и осуществления трудового посредничества, оказываемого карьерными центрами.