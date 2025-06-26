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Общество

Терроризировали сверстников: в МВД рассказали о неформальных лидерах в школах

МВД, преступления против детей, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2025 19:42 Фото: pixabay
Начальник Управления ювенальной полиции Асет Оспанов 26 июня рассказал, как некоторые подростки влияют на ровесников, передает корреспондент Zakon.kz.

Полицейские выявили 1800 неформальных лидеров в школах Казахстана.

"44 факта вымогательства в этом году выявили по стране в школах, это результат прямой работы, так как вымогательство характеризуется высокой латентностью. Так как это происходит среди несовершеннолетних, там где нет камер, никто ничего не рассказывает. Мы это оперативным путем в ходе опросов, анкетирования, доверительных бесед выясняем", – сказал Асет Оспанов

Председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев рассказал, кто этим чаще всего занимается.

"Неформальные лидеры, их раньше называли "атаманы", которые вокруг себя соберут и начинают терроризировать школу", – сказал он.

Он же сообщил, какие внесли изменения в законодательство для минимизации таких рисков.

"На сегодня очень хорошо помогают администрации школ, учебных заведений. Мы совместно с Министерством просвещения провели определенный объем работы, внесли в их некоторые НПА изменения: если раньше в какой-то школе кто-то совершал правонарушение, преступление, то директора этой школы снимали, наказывали, рейтинг понижался, то сейчас глава Минпросвещения внес изменения в ведомственные приказы, и в итоге если сегодня директор школы или завуч сам выявляет вот такие нарушения или факты, то его, наоборот, поощряют. То есть он уже не скрывает", – пояснил глава Комитета адмполиции.

24 июня 2025 года сообщалось, что из алматинской колонии для несовершеннолетних сбежали двое подростков. Согласно данным, опубликованным в социальных сетях, подросток был осужден за разбой и недавно прибыл из Актобе.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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