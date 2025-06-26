Терроризировали сверстников: в МВД рассказали о неформальных лидерах в школах
Фото: pixabay
Начальник Управления ювенальной полиции Асет Оспанов 26 июня рассказал, как некоторые подростки влияют на ровесников, передает корреспондент Zakon.kz.
Полицейские выявили 1800 неформальных лидеров в школах Казахстана.
"44 факта вымогательства в этом году выявили по стране в школах, это результат прямой работы, так как вымогательство характеризуется высокой латентностью. Так как это происходит среди несовершеннолетних, там где нет камер, никто ничего не рассказывает. Мы это оперативным путем в ходе опросов, анкетирования, доверительных бесед выясняем", – сказал Асет Оспанов
Председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев рассказал, кто этим чаще всего занимается.
"Неформальные лидеры, их раньше называли "атаманы", которые вокруг себя соберут и начинают терроризировать школу", – сказал он.
Он же сообщил, какие внесли изменения в законодательство для минимизации таких рисков.
"На сегодня очень хорошо помогают администрации школ, учебных заведений. Мы совместно с Министерством просвещения провели определенный объем работы, внесли в их некоторые НПА изменения: если раньше в какой-то школе кто-то совершал правонарушение, преступление, то директора этой школы снимали, наказывали, рейтинг понижался, то сейчас глава Минпросвещения внес изменения в ведомственные приказы, и в итоге если сегодня директор школы или завуч сам выявляет вот такие нарушения или факты, то его, наоборот, поощряют. То есть он уже не скрывает", – пояснил глава Комитета адмполиции.
24 июня 2025 года сообщалось, что из алматинской колонии для несовершеннолетних сбежали двое подростков. Согласно данным, опубликованным в социальных сетях, подросток был осужден за разбой и недавно прибыл из Актобе.
Поделитесь новостью
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript