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Общество

Казахстанские полицейские не дали вывезти контрабандистам стратегическое сырье за границу

Металлургический завод, литейный цех, металлургия, сплав металлов, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2025 08:57 Фото: primeminister.kz
Несмотря на действующий мораторий на экспорт некоторых видов лома металла, предпринимаются попытки его контрабанды за границу, сообщает Zakon.kz.

Департамент полиции области Жетысу совместно с прокуратурой пресекли незаконная деятельность компании, которая, не имея разрешительных документов, организовала незаконный прием и переработку цветного металла и путем внесения недостоверных сведений в сопроводительные документы неоднократно пыталась вывезти его за пределы страны.

Во время обысковых мероприятий на территории предприятия изъято свыше 600 тонн переплавленного свинца и более 100 тонн алюминия в виде заготовок, подготовленных к отправке за рубеж, а также лом цветного металла.

Ликвидированы подпольный цех по переплавке металла и лаборатория для проведения предварительного анализа его содержания. Кроме того, на объекте задержаны незаконные трудовые мигранты, которые привлекаются к установленной законом ответственности.

Идет досудебное расследование, устанавливаются конечные бенефициары криминальной схемы. Работа в данном направлении продолжается.

Ранее стало известно, что стоимость платины обновила показатель 2014 года.

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Аксинья Титова
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