Казахстанские полицейские не дали вывезти контрабандистам стратегическое сырье за границу

Несмотря на действующий мораторий на экспорт некоторых видов лома металла, предпринимаются попытки его контрабанды за границу, сообщает Zakon.kz.

Департамент полиции области Жетысу совместно с прокуратурой пресекли незаконная деятельность компании, которая, не имея разрешительных документов, организовала незаконный прием и переработку цветного металла и путем внесения недостоверных сведений в сопроводительные документы неоднократно пыталась вывезти его за пределы страны.

Во время обысковых мероприятий на территории предприятия изъято свыше 600 тонн переплавленного свинца и более 100 тонн алюминия в виде заготовок, подготовленных к отправке за рубеж, а также лом цветного металла.

Ликвидированы подпольный цех по переплавке металла и лаборатория для проведения предварительного анализа его содержания. Кроме того, на объекте задержаны незаконные трудовые мигранты, которые привлекаются к установленной законом ответственности.

Идет досудебное расследование, устанавливаются конечные бенефициары криминальной схемы. Работа в данном направлении продолжается.

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