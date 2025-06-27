45% кандасов в 2025 году прибыли из Китая: данные Минтруда
Среди вернувшихся в этом году:
- 45,8% – из Китая,
- 41,2% – из Узбекистана,
- 5,5% – из Туркменистана,
- 2,6% – из Монголии,
- 2,4% – из России,
- 2,5% – из других стран.
В дополнении специалисты подчеркивают, что среди новых кандасов:
- 60,1% находятся в трудоспособном возрасте,
- 31% – несовершеннолетние,
- 8,9% – пенсионеры.
В ведомстве уточняют, что прибывшие поселились в различных регионах республики.
"Вместе с тем для расселения кандасов определены следующие трудодефицитные регионы: Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Атырауская, Западно, Восточно- и Северо-Казахстанская области".Пресс-служба МТСЗН РК
На 2025 год утверждена квота в 2309 человек для расселения кандасов в этих регионах. На 1 июня переселено 917 человек.
Для поддержки кандасов, переезжающих в трудодефицитные регионы, предоставляются:
- Субсидия на переезд – 70 МРП (около 275,2 тыс. тенге) на каждого члена семьи (единовременно).
- Субсидия на аренду жилья и оплату коммунальных услуг – от 15 до 30 МРП (от 59 до 118 тыс. тенге в месяц) сроком на 1 год.
С начала года различные меры поддержки были оказаны 340 кандасам.
В частности, 163 человека были трудоустроены на постоянную работу.
Дополнительно реализуются институциональные меры по поддержке работодателей, принимающих участие в переселении.
Кроме того, введен сертификат экономической мобильности, который можно использовать:
- для покупки или строительства жилья,
- или на оплату первоначального взноса по ипотеке.
Размер поддержки – до 50% от стоимости жилья, но не более 4,56 млн тенге на семью. Сертификат предоставляется единовременно, безвозмездно и безвозвратно.
12 мая 2025 года сообщалось, что в Казахстане планируют пересмотреть порядок присвоения статуса кандаса. Подробнее об этом можно прочитать по этой ссылке.