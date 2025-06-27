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Общество

45% кандасов в 2025 году прибыли из Китая: данные Минтруда

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С начала 2025 года статус кандаса в Казахстане получили 5496 человек. Такие данные разместили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН). Всего с 1991 года в страну репатриировались более 1 миллиона 153 тысяч этнических казахов, сообщает Zakon.kz.

Среди вернувшихся в этом году:

  • 45,8% – из Китая,
  • 41,2% – из Узбекистана,
  • 5,5% – из Туркменистана,
  • 2,6% – из Монголии,
  • 2,4% – из России,
  • 2,5% – из других стран.

В дополнении специалисты подчеркивают, что среди новых кандасов:

  • 60,1% находятся в трудоспособном возрасте,
  • 31% – несовершеннолетние,
  • 8,9% – пенсионеры.

В ведомстве уточняют, что прибывшие поселились в различных регионах республики.

"Вместе с тем для расселения кандасов определены следующие трудодефицитные регионы: Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Атырауская, Западно, Восточно- и Северо-Казахстанская области".Пресс-служба МТСЗН РК

На 2025 год утверждена квота в 2309 человек для расселения кандасов в этих регионах. На 1 июня переселено 917 человек.

Для поддержки кандасов, переезжающих в трудодефицитные регионы, предоставляются:

  • Субсидия на переезд – 70 МРП (около 275,2 тыс. тенге) на каждого члена семьи (единовременно).
  • Субсидия на аренду жилья и оплату коммунальных услуг – от 15 до 30 МРП (от 59 до 118 тыс. тенге в месяц) сроком на 1 год.

С начала года различные меры поддержки были оказаны 340 кандасам.

В частности, 163 человека были трудоустроены на постоянную работу.

Дополнительно реализуются институциональные меры по поддержке работодателей, принимающих участие в переселении.

Кроме того, введен сертификат экономической мобильности, который можно использовать:

  • для покупки или строительства жилья,
  • или на оплату первоначального взноса по ипотеке.

Размер поддержки – до 50% от стоимости жилья, но не более 4,56 млн тенге на семью. Сертификат предоставляется единовременно, безвозмездно и безвозвратно.

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, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2025 09:55
Названо официальное количество этнических казахов, получивших статус кандаса

12 мая 2025 года сообщалось, что в Казахстане планируют пересмотреть порядок присвоения статуса кандаса. Подробнее об этом можно прочитать по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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