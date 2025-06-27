45% кандасов в 2025 году прибыли из Китая: данные Минтруда

С начала 2025 года статус кандаса в Казахстане получили 5496 человек. Такие данные разместили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН). Всего с 1991 года в страну репатриировались более 1 миллиона 153 тысяч этнических казахов, сообщает Zakon.kz.

Среди вернувшихся в этом году:

45,8% – из Китая,

41,2% – из Узбекистана,

5,5% – из Туркменистана,

2,6% – из Монголии,

2,4% – из России,

2,5% – из других стран.

В дополнении специалисты подчеркивают, что среди новых кандасов:

60,1% находятся в трудоспособном возрасте,

31% – несовершеннолетние,

8,9% – пенсионеры.

В ведомстве уточняют, что прибывшие поселились в различных регионах республики.

"Вместе с тем для расселения кандасов определены следующие трудодефицитные регионы: Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Атырауская, Западно, Восточно- и Северо-Казахстанская области". Пресс-служба МТСЗН РК

На 2025 год утверждена квота в 2309 человек для расселения кандасов в этих регионах. На 1 июня переселено 917 человек.

Для поддержки кандасов, переезжающих в трудодефицитные регионы, предоставляются:

Субсидия на переезд – 70 МРП (около 275,2 тыс. тенге) на каждого члена семьи (единовременно).

Субсидия на аренду жилья и оплату коммунальных услуг – от 15 до 30 МРП (от 59 до 118 тыс. тенге в месяц) сроком на 1 год.

С начала года различные меры поддержки были оказаны 340 кандасам.

В частности, 163 человека были трудоустроены на постоянную работу.

Дополнительно реализуются институциональные меры по поддержке работодателей, принимающих участие в переселении.

Кроме того, введен сертификат экономической мобильности, который можно использовать:

для покупки или строительства жилья,

или на оплату первоначального взноса по ипотеке.

Размер поддержки – до 50% от стоимости жилья, но не более 4,56 млн тенге на семью. Сертификат предоставляется единовременно, безвозмездно и безвозвратно.

Материал по теме Названо официальное количество этнических казахов, получивших статус кандаса

12 мая 2025 года сообщалось, что в Казахстане планируют пересмотреть порядок присвоения статуса кандаса. Подробнее об этом можно прочитать по этой ссылке.