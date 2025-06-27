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Общество

К жителям двух городов Казахстана с предупреждением обратились синоптики

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, загазованность, выхлопные газы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2025 09:14 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Специалисты РГП "Казгидромет" предупредили жителей двух казахстанских городов о неблагоприятных метеорологических условиях, сообщает Zakon.kz.

НМУ, как следует из информации синоптиков, ожидаются сегодня.

"27 июня 2025 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Петропавловск, Жезказган", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте РГП "Казгидромет".

Неблагоприятные метеорологические условия – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

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О том, какой будет погода 27 июня 2025 года в Казахстане, можете прочитать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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