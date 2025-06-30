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Общество

Два госоргана вступили в противостояние из-за 23 тысяч работников системы образования

Школьный учитель, учитель, педагог, школьный преподаватель, школа, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 10:47 Фото: freepik
Управление образования Костанайской области подало иск в суд к Трудовой инспекции региона, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Костанайского областного суда 30 июня 2025 года, Специализированный межрайонный административный суд рассмотрел дело, в котором истцом выступало Управление образования акимата Костанайской области, а ответчиком – Департамент Комитета государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты населения по Костанайской области.

"Предметом иска является отказ управления в заключении дополнительного соглашения, касающегося защиты прав более 23 тысяч работников системы образования по обеспечению единых условий труда. В ходе рассмотрения дела также участвовали представители профсоюзных организаций, выступившие в качестве заинтересованных сторон. Суд, рассмотрев материалы дела и заслушав представителей сторон, отказал в удовлетворении иска, признав законность действий Трудовой инспекции и обоснованность выданного ею предписания", – сообщили в суде.

Решение в законную силу не вступило.

В начале июня шумиха в регионе поднялась после предложения акима Костаная привлекать учителей для мониторинга несанкционированных пляжей, чтобы они контролировали безопасность детей. В Минтруда по этому поводу заявили, что привлечение педагогов к несвойственной для них работе – категорически неприемлемо.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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