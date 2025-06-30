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Общество

Ужин вместо штрафа: велосипедисты ехали из Германии в Китай и попали в приключение в Казахстане

велосипедисты из Германии и полицейский , фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 13:10 Фото: polisia
Казахстанские полицейские стали частью возможного будущего рекорда, на который нацелились двое немцев, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве внутренних дел 30 июня 2025 года рассказали, что во время патрулирования автодороги Шарбакты – Астана экипаж полиции остановил двух иностранных велосипедистов, которые ехали по участку, запрещенному для передвижения на велосипедах. Во время разговора выяснилось, что они направляются из Германии в Китай, чтобы установить рекорд и попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Вместо штрафа полицейские пригласили гостей на обед, выслушали их историю, помогли с продуктами и сопроводили до ближайшего города, где передали коллегам.

Более того, один из сотрудников полиции приютил путешественников у себя дома. Его семья накормила гостей, устроила ужин во дворе, а на следующий день организовала экскурсию на смотровую площадку.

Весной 2025 года другой путешественник, американец из штата Монтана, совершающий кругосветное путешествие, тоже попал в Казахстане в своеобразное приключение.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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