Требовали пятизвездочные отели: казахстанцы устроили "шоу" при эвакуации из Катара

Официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве 30 июня 2025 года рассказал, что казахстанцы, которые улетели на Ближний Восток, несмотря на предупреждения, устроили скандал в аэропорту при эвакуации, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, самый большой вопрос вызывали казахстанцы, которые отдыхали на курортах Ближнего востока.

"При неоднократных предупреждениях МИДа, Минтуризма и туроператоров они все равно полетели туда. А потом было столько вопросов в социальных сетях. Мы наблюдали такую ситуацию в аэропортах, допустим, аэропорт Дохи. Условно, примерно 45 тысяч туристов застряли в Катаре в тот период, 2-3 дня непонятно было, потому что все авиакомпании просто не могли полететь физически. Небо было просто закрыто. Тем не менее 150 наших граждан, которые стояли на регистрации, смогли показать шоу, настоящее шоу: "Где правительство? Где самолет? Почему нам условия не создают? Где наши пятизвездочные отели?". Но люди же должны понимать, что происходит в мире", – рассказал Смадияров.

Он подчеркнул, что главное в такой ситуации – невредимыми остаться, а не выражать претензии.

"Потом по прилету можете своим авиакомпаниям и туркомпаниям выдвигать хоть какие иски. Это форс-мажор. Вы должны это прекрасно понимать. Но граждане просто завалили наше посольство своими гневными кляузами. Это очень много вопросов вызывает. Когда первые 2-3 дня бомбежки были, когда все небо было закрыто. Эмираты и Катар когда закрыты были – физически невозможно было никакой самолет отправить. Они должны были это понимать", – озвучил официальный представитель МИД.

Смадияров отметил, что так вели себя те, кто улетел, несмотря на предупреждение.

"Они кричали в аэропортах, топали ногами, шум поднимали, скандалили. Все иностранные граждане тихо сидели, спокойно, к ним даже дипломаты не приезжали, а наши – три дипломата – выслушали столько грязи", – дополнил он.

23 июня 2025 года Смадияров ответил на вопрос о том, ожидают ли в Казахстане наплыва беженцев из-за ситуации на Ближнем Востоке.