Алматинцам стоит искать объезд: улицу Маркова перекрыли на все лето

Ремонтные работы в Алматы лишь набирают обороты. Так, в Бостандыкском районе города ограничат движение на участке улицы Маркова до 25 августа. Об этом стало известно Zakon.kz 1 июля 2025 года из заявления ТОО "Алматинские тепловые сети".

Согласно опубликованным данным, в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону в Бостандыкском районе заменят порядка 1,5 километра теплотрассы, введенной в эксплуатацию в 1973 году:

"В связи с этим с 3 июля по 25 августа 2025 года в Бостандыкском районе Алматы будет закрыто движение автотранспорта по улице Маркова – на участке от бульвара Бухар Жырау до детского сада "Зайка". Движение будет закрыто в обоих направлениях".

Фото: пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети"

Также отмечено, что проезд для автотранспорта и экстренных служб во дворы прилегающих жилых домов будет открыт по улице Римского-Корсакова – на участке от бульвара Бухар Жырау до въезда со стороны жилого дома № 3.

"Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности плановых работ по реконструкции участка магистрального трубопровода, проходящего под проезжей частью указанного участка улицы. В период проведения реконструкции подача горячего водоснабжения потребителям будет сохранена". Пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети"

Примечательно, но данная теплотрасса обеспечивает передачу отопления и горячего водоснабжения для жителей 16 многоквартирных жилых домов и 7 других объектов.

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Также ранее мы сообщали, что в связи с проведением строительно-монтажных работ в рамках реализации проекта BRT по улице Желтоксан в Алматы вводятся временные ограничения движения. Поэтому с 08:00 до 22:00 1 июля 2025 года движение будет перекрыто на участке от улицы Гоголя до проспекта Райымбек батыра.