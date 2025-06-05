Провалил теорию на права: что делать казахстанцам и нужно ли повторно платить госпошлину

В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" 5 июня 2025 года ответили на вопрос касательно оплаты госпошлины при получении водительского удостоверения, передает корреспондент Zakon.kz.

Казахстанец сообщил, что не набрал необходимое количество баллов при сдаче теоретического экзамена на права. В связи с этим он поинтересовался у сотрудников госкорпорации, нужно ли ему повторно платить госпошлину, чтобы записаться на пересдачу.

"Нет, так как сам процесс сдачи экзамена бесплатный, госпошлину вы платите за изготовление самого документа, в вашем случае – водительского удостоверения. После первой неудачной попытки вам нужно только получить новый номер заявки в спецЦОНе и забронировать время для пересдачи в мобильном приложении "ЦОН", – ответили в "Правительстве для граждан".

Согласно информации с сайта egov.kz, государственная пошлина за получение и обмен водительского удостоверения составляет 1,25 МРП – 4915 тенге в 2025 году. Если оплата будет производиться через портал, то есть комиссия – 100 тенге.

Материал по теме Можно ли водителям иметь при себе только цифровые документы и почему удобнее их оригинал

Ранее кандидатам в водители разъяснили, что нужно делать, если они забронировали очередь на практический экзамен, но не смогли прийти в специализированный центр обслуживания населения (спецЦОН).

Материал по теме Получение водительских прав: казахстанцы поделились секретами успешной сдачи практического экзамена

О том, с какого возраста казахстанцы могут получить водительские права, можете узнать по ссылке.