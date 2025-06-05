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Общество

Провалил теорию на права: что делать казахстанцам и нужно ли повторно платить госпошлину

провалил теорию на права, что делать казахстанцам, нужно ли повторно платить госпошлину, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2025 11:00 Фото: Instagram/gov4c.kz
В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" 5 июня 2025 года ответили на вопрос касательно оплаты госпошлины при получении водительского удостоверения, передает корреспондент Zakon.kz.

Казахстанец сообщил, что не набрал необходимое количество баллов при сдаче теоретического экзамена на права. В связи с этим он поинтересовался у сотрудников госкорпорации, нужно ли ему повторно платить госпошлину, чтобы записаться на пересдачу.

"Нет, так как сам процесс сдачи экзамена бесплатный, госпошлину вы платите за изготовление самого документа, в вашем случае – водительского удостоверения. После первой неудачной попытки вам нужно только получить новый номер заявки в спецЦОНе и забронировать время для пересдачи в мобильном приложении "ЦОН", – ответили в "Правительстве для граждан".

Согласно информации с сайта egov.kz, государственная пошлина за получение и обмен водительского удостоверения составляет 1,25 МРП – 4915 тенге в 2025 году. Если оплата будет производиться через портал, то есть комиссия – 100 тенге.

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