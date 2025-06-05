Провалил теорию на права: что делать казахстанцам и нужно ли повторно платить госпошлину
Казахстанец сообщил, что не набрал необходимое количество баллов при сдаче теоретического экзамена на права. В связи с этим он поинтересовался у сотрудников госкорпорации, нужно ли ему повторно платить госпошлину, чтобы записаться на пересдачу.
"Нет, так как сам процесс сдачи экзамена бесплатный, госпошлину вы платите за изготовление самого документа, в вашем случае – водительского удостоверения. После первой неудачной попытки вам нужно только получить новый номер заявки в спецЦОНе и забронировать время для пересдачи в мобильном приложении "ЦОН", – ответили в "Правительстве для граждан".
Согласно информации с сайта egov.kz, государственная пошлина за получение и обмен водительского удостоверения составляет 1,25 МРП – 4915 тенге в 2025 году. Если оплата будет производиться через портал, то есть комиссия – 100 тенге.
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Ранее кандидатам в водители разъяснили, что нужно делать, если они забронировали очередь на практический экзамен, но не смогли прийти в специализированный центр обслуживания населения (спецЦОН).
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