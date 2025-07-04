Блогера восхитили студенты, очищавшие от мусора реку в Алматы

Блогер Таир Жиганбаев снял на видео нетипичную картину, как студенты подрабатывают и чистят реку Есентай от мусора, сообщает Zakon.kz.

Главный ревизор Алматы, автор Instagram-блога Аlmatinec_live Таир Жиганбаев, который ежедневно обходит улицы в поисках интересных событий, снова снял полезный контент. В этот раз в его объектив попали студенты, которые устроились в акимат на подработку ради чистоты города.

"Молодые ребята – студенты, пока на каникулах, решили провести время с пользой и поработать во благо Жетысуского района", – делится Таир Жиганбаев.

Автор показал в видео не только самоотверженный труд студентов, но и сложную и опасную работу гидротехников. Из быстрого течения и большого потока воды ребята вынесли не только мелкий мусор, в частности пластик, но и резиновые шины от колеса авто.

На публикацию юзеры откликнулись с гордостью и переживанием:

Обращаюсь к гостям и жителям нашего города! Просьба не мусорить в общественных местах – это наш дом! И это тяжелый труд того, кто убирает за вами! Просим отнестись с уважением и пониманием!

Какие молодцы. Спасибо вам, ребята.

Надеюсь, им доплачивают за опасность и у них есть страховка не только медицинская, но и для непредвиденных обстоятельств, так как деятельность сопряжена с опасностью.

Пожалуйста, будьте осторожны.

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