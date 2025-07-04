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Общество

Блогера восхитили студенты, очищавшие от мусора реку в Алматы

Блогера восхитили студенты, очищавшие от мусора реку в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2025 22:40 Фото: скриншот из видео
Блогер Таир Жиганбаев снял на видео нетипичную картину, как студенты подрабатывают и чистят реку Есентай от мусора, сообщает Zakon.kz.

Главный ревизор Алматы, автор Instagram-блога Аlmatinec_live Таир Жиганбаев, который ежедневно обходит улицы в поисках интересных событий, снова снял полезный контент. В этот раз в его объектив попали студенты, которые устроились в акимат на подработку ради чистоты города.

"Молодые ребята – студенты, пока на каникулах, решили провести время с пользой и поработать во благо Жетысуского района", – делится Таир Жиганбаев.

Автор показал в видео не только самоотверженный труд студентов, но и сложную и опасную работу гидротехников. Из быстрого течения и большого потока воды ребята вынесли не только мелкий мусор, в частности пластик, но и резиновые шины от колеса авто.

На публикацию юзеры откликнулись с гордостью и переживанием:

  • Обращаюсь к гостям и жителям нашего города! Просьба не мусорить в общественных местах – это наш дом! И это тяжелый труд того, кто убирает за вами! Просим отнестись с уважением и пониманием!
  • Какие молодцы. Спасибо вам, ребята.
  • Надеюсь, им доплачивают за опасность и у них есть страховка не только медицинская, но и для непредвиденных обстоятельств, так как деятельность сопряжена с опасностью.
  • Пожалуйста, будьте осторожны.

А в Астане в честь Дня столицы 5 и 6 июля в Центральном парке будет проходить семейный фестиваль культурного отдыха "Мерекелік саябақ". На его площадке в рамках масштабной экологической акции "Таза Қазақстан" создадут уникальный эко-арт-объект – большого Кота из переработанного пластика.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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