Тутового шелкопряда будут выращивать в Туркестанской области

Проект по выращиванию и переработке тутового шелкопряда запускают в Туркестанской области. Общая сумма инвестиций составляет 1 млрд 780 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Министерства сельского хозяйства рассказали, что предприятие строят на территории Ошактинского сельского округа.

"В рамках первого этапа на земельном участке площадью 60 га уже высадили саженцы тутового дерева. С партнерами из Китайской Народной Республики заключен договор о поставке саженцев шелковицы", – добавили в ведомстве.

Ранее для оценки адаптивности и эффективности проекта на территории Биртилекского сельского округа на площади 0,5 га высадили пробные саженцы шелковицы, которые успешно прижились в местных климатических условиях и уже дали первый урожай.

На следующем этапе инвесторы планируют расширить проект за счет организации производства чая из листьев шелковицы. Для этого предусмотрена поставка современного оборудования из Китая, предназначенного для переработки и фасовки.

Ранее сообщалось, что один из районов Туркестанской области получил рекордный объем воды из Тасоткельского водохранилища в Жамбылской области.