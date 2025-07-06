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Общество

Тутового шелкопряда будут выращивать в Туркестанской области

тутовый шелкопряд , фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2025 13:32 Фото: Министерство сельского хозяйства
Проект по выращиванию и переработке тутового шелкопряда запускают в Туркестанской области. Общая сумма инвестиций составляет 1 млрд 780 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Министерства сельского хозяйства рассказали, что предприятие строят на территории Ошактинского сельского округа.

"В рамках первого этапа на земельном участке площадью 60 га уже высадили саженцы тутового дерева. С партнерами из Китайской Народной Республики заключен договор о поставке саженцев шелковицы", – добавили в ведомстве.

Ранее для оценки адаптивности и эффективности проекта на территории Биртилекского сельского округа на площади 0,5 га высадили пробные саженцы шелковицы, которые успешно прижились в местных климатических условиях и уже дали первый урожай.

На следующем этапе инвесторы планируют расширить проект за счет организации производства чая из листьев шелковицы. Для этого предусмотрена поставка современного оборудования из Китая, предназначенного для переработки и фасовки.

Ранее сообщалось, что один из районов Туркестанской области получил рекордный объем воды из Тасоткельского водохранилища в Жамбылской области.

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Андрей Дюсупов
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