Где и на сколько в Алматы 10 июля отключат холодную воду

Некоторые жители и гости Алматы в предстоящий четверг останутся без холодной воды, сообщает Zakon.kz.

Это связано с тем, что в рамках планово-профилактических работ ГКП на ПХВ "Алматы су" проводит замену технологического оборудования на объектах водоснабжения.

"В связи с этим 10 июля 2025 года с 09:00 до 18:00 будет временно приостановлена подача холодной воды в жилые дома и административные здания в контуре ул. Саина – пр. аль-Фараби – р. Большая Алматинка – ул. Рыскулбекова: в том числе мкр. Орбита1, 2, 3;

объекты здравоохранения и образования: поликлиника Nº4, детские сады – №15, №39, №20, №25a, №25б, по ул. Навои, 308, 330;

жилые комплексы "Байтал", "Куат на Торайгырова Саина", "Шолпан Сити", "Толе би Тау", "Шахристан", "Сезам", "Верный", жилые дома и административные здания по ул. Навои, частный сектор в указанным контуре улиц", – перечислили в "Алматы су" сегодня, 8 июля.

Коммунальное предприятие приносит извинения за временные неудобства и просит жителей и потребителей отнестись с пониманием к временным ограничениям, вызванным необходимостью проведения технических работ.

Материал по теме Дифференцированный тариф: научились ли казахстанцы экономить воду

Ранее стало известно, что установлен срок ответов на жалобы потребителей по вопросам водоснабжения.