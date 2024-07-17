Сильная жара ожидается в двух регионах Казахстана
Согласно прогнозу, днем в Атырауской, Мангистауской областях ожидается сильная жара.
"Малоподвижный южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды на большей части страны – пройдут дожди, на севере, востоке, в центре, горных, предгорных районах юго-востока ожидаются сильные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром. По республике ожидается усиление ветра".РГП "Казгидромет"
Также сообщается, что высокая пожарная опасность сохранится в Атырауской, на западе, севере, юге, Западно-Казахстанской, на северо-западе, северо-востоке Жамбылской, на юге, в центре Абайской, на юго-западе Актюбинской, на юго-востоке Восточно-Казахстанской, на западе Улытауской, на севере Жетысуской, на востоке Павлодарской областей.
А в Мангистауской, на юго-востоке Атырауской, на юге Костанайской, в пустынных районах Туркестанской, в центре, на юге Кызылординской, на западе Жамбылской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
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Ранее сообщалось, что непогода сохранится на большей части Казахстана в ближайшие трое суток – с 18 по 20 июля 2024 года.