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Общество

Названы регионы Казахстана, на которые обрушится 40-градусная жара

Сильная жара, лето, высокая температура, термометр, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2025 17:46 Фото: pixabay
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в предстоящую субботу, 14 июня 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", сильная жара +35+40°C ожидается днем в:

  • области Жетысу,
  • области Абай,
  • Западно-Казахстанской области,
  • Атырауской области,
  • Мангистауской области,
  • Восточно-Казахстанской области,
  • Кызылординской области,
  • Актюбинской области,
  • Жамбылской области,
  • на западе области Улытау,
  • на юге Костанайской области.
"На большую часть республики оказывает влияние южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы – пройдут дожди с грозами, днем на севере страны ожидается сильный дождь, на западе, севере, востоке, в центре – град, на северо-западе, севере, в центре ночью и утром туман. По республике ожидается усиление ветра", – говорится в прогнозе.

Вместе с тем в Гидрометцентре проинформировали, что ожидается:

  • высокая пожарная опасность – в Алматинской, Западно-Казахстанской областях, в областях Улытау, Жетысу, Абай, на западе, юге Павлодарской, в центре Актюбинской, на востоке Жамбылской, на северо-западе, юго-востоке, в центре Мангистауской, на юге Акмолинской, на западе, севере Северо-Казахстанской, на северо-западе, юго-востоке Костанайской, на севере, в центре Карагандинской, на севере, в центре, в южной половине Восточно-Казахстанской области;
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, Жамбылской, на западе, юге, в предгорных районах Туркестанской, на востоке, в центре Атырауской, на западе, севере, юге, юго-востоке Актюбинской, на западе, севере Алматинской, на севере, востоке Мангистауской, на юге Костанайской области, на юге, в центре области Улытау, на западе, востоке, юге Карагандинской области, на юго-западе, юге области Абай, на севере, востоке области Жетысу, на севере, юге Западно-Казахстанской области.

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, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2025 17:46
Два циклона накроют Казахстан: чего ждать от погоды в выходные

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды на 14, 15 и 16 июня 2025 года по трем крупным мегаполисам республики. Из него следует, что в Шымкенте ожидается сильная жара и погода без осадков, а в Астане и Алматы будет дождливо.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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