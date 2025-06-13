Названы регионы Казахстана, на которые обрушится 40-градусная жара

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в предстоящую субботу, 14 июня 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", сильная жара +35+40°C ожидается днем в:

области Жетысу,

области Абай,

Западно-Казахстанской области,

Атырауской области,

Мангистауской области,

Восточно-Казахстанской области,

Кызылординской области,

Актюбинской области,

Жамбылской области,

на западе области Улытау,

на юге Костанайской области.

"На большую часть республики оказывает влияние южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы – пройдут дожди с грозами, днем на севере страны ожидается сильный дождь, на западе, севере, востоке, в центре – град, на северо-западе, севере, в центре ночью и утром туман. По республике ожидается усиление ветра", – говорится в прогнозе.

Вместе с тем в Гидрометцентре проинформировали, что ожидается:

высокая пожарная опасность – в Алматинской, Западно-Казахстанской областях, в областях Улытау, Жетысу, Абай, на западе, юге Павлодарской, в центре Актюбинской, на востоке Жамбылской, на северо-западе, юго-востоке, в центре Мангистауской, на юге Акмолинской, на западе, севере Северо-Казахстанской, на северо-западе, юго-востоке Костанайской, на севере, в центре Карагандинской, на севере, в центре, в южной половине Восточно-Казахстанской области;

– в Алматинской, Западно-Казахстанской областях, в областях Улытау, Жетысу, Абай, на западе, юге Павлодарской, в центре Актюбинской, на востоке Жамбылской, на северо-западе, юго-востоке, в центре Мангистауской, на юге Акмолинской, на западе, севере Северо-Казахстанской, на северо-западе, юго-востоке Костанайской, на севере, в центре Карагандинской, на севере, в центре, в южной половине Восточно-Казахстанской области; чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, Жамбылской, на западе, юге, в предгорных районах Туркестанской, на востоке, в центре Атырауской, на западе, севере, юге, юго-востоке Актюбинской, на западе, севере Алматинской, на севере, востоке Мангистауской, на юге Костанайской области, на юге, в центре области Улытау, на западе, востоке, юге Карагандинской области, на юго-западе, юге области Абай, на севере, востоке области Жетысу, на севере, юге Западно-Казахстанской области.

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Ранее синоптики предоставили прогноз погоды на 14, 15 и 16 июня 2025 года по трем крупным мегаполисам республики. Из него следует, что в Шымкенте ожидается сильная жара и погода без осадков, а в Астане и Алматы будет дождливо.