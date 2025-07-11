Жители Алматы на четыре дня останутся без ТВ и радио
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Национальный оператор АО "Казтелерадио" сделал важное заявление, обратившись к телезрителям и радиослушателям Алматы и близлежащих населенных пунктов, сообщает Zakon.kz.
Так, по данным "Казтелерадио", пройдут внеплановые технические работы на РТС "Алматы" – Телебашня "Кок-Тобе":
"С 15 по 18 июля 2025 года будут временные прерывания в трансляции теле- и радиоканалов".
График проведения работ:
- 15 июля 2025 года: с 08:00 до 17:00.
- 16 июля 2025 года: с 06:00 до 17:00.
- 17 июля 2025 года: с 08:00 до 17:00.
- 18 июля 2025 года: с 08:00 до 17:00.
В указанные периоды будут временно недоступны следующие программы:
Цифровое эфирное телевидение:
- QAZAQSTAN.
- Хабар HD.
- 24KZ.
- BALAPAN.
- ЕЛ АРНА.
- Jibek joly.
- ABAI TV.
- "Первый канал Евразия".
- Almaty.
- QAZSPORT HD.
- "МИР".
- Аstana TV.
- "КТК".
- "НТК".
- "Седьмой канал".
- "31 канал".
- Alatau.
- ATAMEKEN BUSINESS.
- "МИР 24"
- "Жетысу".
- Sport Plus Kazakhstan.
- "Телекомпания MZ".
- "TДК-42"
- "Новое телевидение".
Радиостанции FM-диапазона:
- "Эльдорадио Алматы 91,7МГц".
- Radio City 88,9МГц.
- LUX FM 87,7МГц.
- QAZAQ RADIOSY 101МГц.
- "Радио Energy FM 102,2МГц".
- "Classic радиосы 102,8МГц".
- Love Radio 103,5МГц.
- Radio MONTE CARLO 104МГц.
- "Русское радио Азия 104,7МГц".
- "Авторадио Казахстан 105,4МГц".
- "Радио NS 106МГц".
- "Шалқар радиосы 106,5МГц".
- "Европа Плюс Казахстан 107МГц".
- "Народное радио 100,2МГц".
- "Той Думан радиосы 101,8МГц".
- "Жулдыз FM 101,4МГц".
- "Радио Дача" 91,3МГц".
- Вusiness FM 89,6МГц.
- "Ретро FM Qazaqstan 107,5МГц".
- Orda FM 99,3МГц.
- Beu FM 97,7МГц.
- ASPAN FM 98,9МГц.
В заключительной части у зрителей и слушателей попросили извинения за возможные неудобства, связанные с проведением данных работ.
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