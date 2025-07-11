Жители Алматы на четыре дня останутся без ТВ и радио

Национальный оператор АО "Казтелерадио" сделал важное заявление, обратившись к телезрителям и радиослушателям Алматы и близлежащих населенных пунктов, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным "Казтелерадио", пройдут внеплановые технические работы на РТС "Алматы" – Телебашня "Кок-Тобе":

"С 15 по 18 июля 2025 года будут временные прерывания в трансляции теле- и радиоканалов".

График проведения работ:

15 июля 2025 года: с 08:00 до 17:00.

16 июля 2025 года: с 06:00 до 17:00.

17 июля 2025 года: с 08:00 до 17:00.

18 июля 2025 года: с 08:00 до 17:00.

В указанные периоды будут временно недоступны следующие программы:

Цифровое эфирное телевидение:

QAZAQSTAN.

Хабар HD.

24KZ.

BALAPAN.

ЕЛ АРНА.

Jibek joly.

ABAI TV.

"Первый канал Евразия".

Almaty.

QAZSPORT HD.

"МИР".

Аstana TV.

"КТК".

"НТК".

"Седьмой канал".

"31 канал".

Alatau.

ATAMEKEN BUSINESS.

"МИР 24"

"Жетысу".

Sport Plus Kazakhstan.

"Телекомпания MZ".

"TДК-42"

"Новое телевидение".

Радиостанции FM-диапазона:

"Эльдорадио Алматы 91,7МГц".

Radio City 88,9МГц.

LUX FM 87,7МГц.

QAZAQ RADIOSY 101МГц.

"Радио Energy FM 102,2МГц".

"Classic радиосы 102,8МГц".

Love Radio 103,5МГц.

Radio MONTE CARLO 104МГц.

"Русское радио Азия 104,7МГц".

"Авторадио Казахстан 105,4МГц".

"Радио NS 106МГц".

"Шалқар радиосы 106,5МГц".

"Европа Плюс Казахстан 107МГц".

"Народное радио 100,2МГц".

"Той Думан радиосы 101,8МГц".

"Жулдыз FM 101,4МГц".

"Радио Дача" 91,3МГц".

Вusiness FM 89,6МГц.

"Ретро FM Qazaqstan 107,5МГц".

Orda FM 99,3МГц.

Beu FM 97,7МГц.

ASPAN FM 98,9МГц.

В заключительной части у зрителей и слушателей попросили извинения за возможные неудобства, связанные с проведением данных работ.

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