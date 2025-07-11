#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
518.34
607.91
6.66
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
518.34
607.91
6.66
Общество

Жители Алматы на четыре дня останутся без ТВ и радио

Телевизор, телевизоры, телевидение, телевещание, ТВ, тв, телеэфир, телерадиовещание, СМИ, трансляция, центральное телевидение, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2025 16:15 Фото: unsplash
Национальный оператор АО "Казтелерадио" сделал важное заявление, обратившись к телезрителям и радиослушателям Алматы и близлежащих населенных пунктов, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным "Казтелерадио", пройдут внеплановые технические работы на РТС "Алматы" – Телебашня "Кок-Тобе":

"С 15 по 18 июля 2025 года будут временные прерывания в трансляции теле- и радиоканалов".

График проведения работ:

  • 15 июля 2025 года: с 08:00 до 17:00.
  • 16 июля 2025 года: с 06:00 до 17:00.
  • 17 июля 2025 года: с 08:00 до 17:00.
  • 18 июля 2025 года: с 08:00 до 17:00.

В указанные периоды будут временно недоступны следующие программы:

Цифровое эфирное телевидение:

  • QAZAQSTAN.
  • Хабар HD.
  • 24KZ.
  • BALAPAN.
  • ЕЛ АРНА.
  • Jibek joly.
  • ABAI TV.
  • "Первый канал Евразия".
  • Almaty.
  • QAZSPORT HD.
  • "МИР".
  • Аstana TV.
  • "КТК".
  • "НТК".
  • "Седьмой канал".
  • "31 канал".
  • Alatau.
  • ATAMEKEN BUSINESS.
  • "МИР 24"
  • "Жетысу".
  • Sport Plus Kazakhstan.
  • "Телекомпания MZ".
  • "TДК-42"
  • "Новое телевидение".

Радиостанции FM-диапазона:

  • "Эльдорадио Алматы 91,7МГц".
  • Radio City 88,9МГц.
  • LUX FM 87,7МГц.
  • QAZAQ RADIOSY 101МГц.
  • "Радио Energy FM 102,2МГц".
  • "Classic радиосы 102,8МГц".
  • Love Radio 103,5МГц.
  • Radio MONTE CARLO 104МГц.
  • "Русское радио Азия 104,7МГц".
  • "Авторадио Казахстан 105,4МГц".
  • "Радио NS 106МГц".
  • "Шалқар радиосы 106,5МГц".
  • "Европа Плюс Казахстан 107МГц".
  • "Народное радио 100,2МГц".
  • "Той Думан радиосы 101,8МГц".
  • "Жулдыз FM 101,4МГц".
  • "Радио Дача" 91,3МГц".
  • Вusiness FM 89,6МГц.
  • "Ретро FM Qazaqstan 107,5МГц".
  • Orda FM 99,3МГц.
  • Beu FM 97,7МГц.
  • ASPAN FM 98,9МГц.

В заключительной части у зрителей и слушателей попросили извинения за возможные неудобства, связанные с проведением данных работ.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2025 16:15
Определены новые сроки перехода на цифровое телерадиовещание

Ранее сообщалось, что казахстанский певец и шоумен Али Окапов, старший сын певицы Розы Рымбаевой, стал ведущим нового телепроекта "Жұлдызды жол" на телеканале Qazaqstan.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Гранты 2025: важную новость сообщили абитуриентам
Общество
17:25, Сегодня
Гранты 2025: важную новость сообщили абитуриентам
Можно ли попасть к врачу в другой клинике, если не устраивает качество услуг в своей
Общество
17:10, Сегодня
Можно ли попасть к врачу в другой клинике, если не устраивает качество услуг в своей
Могут ли банкам запретить создавать маркетплейсы, рассказал глава Нацбанка
Общество
16:52, Сегодня
Могут ли банкам запретить создавать маркетплейсы, рассказал глава Нацбанка
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: