22 июля по всему Казахстану пропадет ТВ и радио
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Национальный оператор телерадиовещания Казахстана выступил с важным предупреждением к жителям страны. АО "Казтелерадио" заявило о проведении плановых профилактических работ за III квартал 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Так, в среду, 22 июля 2026 года, в период с 03:00 до 17:00 будет временно приостановлено вещание телеканалов и радиостанций на сетях спутникового, цифрового эфирного и аналогового телевидения и радиовещания по всей стране.
Специалисты уточнили, что проведение этих работ необходимо для обеспечения стабильного и качественного вещания по всей стране.
В последний раз работы проводились по стране 15 апреля.
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