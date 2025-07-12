После скандала в центре "Жанұя" в Алматы намерены усилить защиту интересов детей
11 июля на брифинге Региональной службы коммуникаций Алматы были озвучены подробности по ситуации, которая вызвала широкое обсуждение в 2024 году и продолжающая по сей день будоражить общественное пространство. Речь идет о заявлении шести педагогов специализированного комплекса "Жанұя" о якобы незаконной постановке детям психоневрологических диагнозов и переводе их в медико-социальные учреждения.
Так, в ходе брифинга стало известно, о проведении повторной судебно-психиатрической экспертизе, которая подтвердила подлинность ранее выставленных детям диагнозов. Также спикеры озвучили, что решения о переводе детей принимались на основании заключений врачебных комиссий, а не по чьей-либо личной инициативе. Итогами брифинга оперативно поделился член Общественного совета города Алматы Рафаэль Гасанов на своей странице в Facebook.
Кроме того были зафиксированы попытки давления, несанкционированного проникновения в учреждения и скрытой видеосъемки несовершеннолетних.
"Подобное поведение абсолютно недопустимо", – возмутился общественник.
Многие интересовались причинами продолжительного отсутствия комментариев попечительского совета специализированного комплекса "Жанұя" по поводу происходящего.
"Когда работает прокуратура и профильные органы, важно не мешать, а дать провести проверку объективно и без внешнего давления. Все должны были дождаться официальных результатов", – пояснил Гасанов.
Фото: Facebook/Рафаэль Гасанов
"Дети – не повод для шума и скандалов", – сошлись во мнении все участники брифинга.
Недавно жители Жамбылской области уличили чиновников в обмане.