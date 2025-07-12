Танирберген Бердонгар поделился семейным событием

Звезда первого казахстанского телесериала "Перекресток" поделился 11 июля важной семейной датой, сообщает Zakon.kz.

Со слов знаменитости, в этот день 15 лет назад он был в роли жениха на собственной свадьбе. Несмотря на праздничную атмосферу вокруг, экс-депутат Мажилиса Парламента Казахстана признался, что испытывал страх по следующим причинам:

женился поздно в 34;

много разочаровывался в людях;

родители в разводе;

разница в возрасте 14 лет.

А одним из самых ярких и трогательных моментов свадьбы на своей странице в Instagram он назвал первый танец жениха и невесты.

"Много работы, бессонные ночи, дети, тревоги и радости, здравие и болезни, достаток и нужда, испытание, вдохновение и Любовь. Все не будет как раньше. Все будет не просто, но однозначно хорошо", – романтично обратился он к супруге Аиде.

В этот же день стало известно, что фильм казахстанского режиссера Асхата Кучинчерекова "Бауырына салу" завоевал главную награду международного кинофестиваля в Италии.