Отдых на Алаколе обернулся трагедиями: полиция сделала важное заявление

Алаколь остается одним из самых популярных мест отдыха у казахстанцев. Однако каждый сезон на озере происходят несчастные случаи, сообщает Zakon.kz.

Так, 16 июля 2026 года пожилая женщина лишилась обеих ног, отдыхая на побережье. Это произошло в селе Коктума Алакольского района.

"Во время купания в необорудованном месте, где проводились работы по укреплению берега, на женщину совершило наезд маломерное судно. В результате она получила травматическую ампутацию обеих нижних конечностей. Пострадавшую доставили в Центральную районную больницу", – уточнили подробности в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) области Жетысу.

Теперь по данному факту отделом полиции Алакольского района проводится досудебное расследование в соответствии с действующим законодательством.

Кроме того, 17 июля 2026 года на озере столкнулись два гидроцикла. В результате один человек погиб, еще один получил травмы.

"Сотрудниками полиции расследуется уголовное дело по факту происшествия, произошедшего на озере Алаколь в селе Акши. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – пояснили этот случай в региональной пресс-службе Департамента полиции (ДП).

После инцидентов стражи порядка также разместили важное обращение к владельцам маломерных судов и гидроциклов.

"Призываем неукоснительно соблюдать правила безопасности на воде, выбирать безопасную скорость движения, соблюдать дистанцию и проявлять предельную внимательность при управлении водным транспортом. Соблюдение этих требований поможет предотвратить трагические последствия и сохранить человеческие жизни". Пресс-служба ДП области Жетысу

Не так давно мы рассказывали, что в летнем сезоне 2026 года на курорте ожидается рекордный наплыв туристов – около 2 миллионов человек.