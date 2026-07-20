#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+39°
$
469.83
536.83
5.97
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+39°
$
469.83
536.83
5.97
Происшествия

Отдых на Алаколе обернулся трагедиями: полиция сделала важное заявление

Алаколь, озеро Алаколь, зона отдыха, зоны отдыха, пляж, пляжи, база отдыха, базы отдыха, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 13:21 Фото: primeminister.kz
Алаколь остается одним из самых популярных мест отдыха у казахстанцев. Однако каждый сезон на озере происходят несчастные случаи, сообщает Zakon.kz.

Так, 16 июля 2026 года пожилая женщина лишилась обеих ног, отдыхая на побережье. Это произошло в селе Коктума Алакольского района.

"Во время купания в необорудованном месте, где проводились работы по укреплению берега, на женщину совершило наезд маломерное судно. В результате она получила травматическую ампутацию обеих нижних конечностей. Пострадавшую доставили в Центральную районную больницу", – уточнили подробности в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) области Жетысу.

Теперь по данному факту отделом полиции Алакольского района проводится досудебное расследование в соответствии с действующим законодательством.

Кроме того, 17 июля 2026 года на озере столкнулись два гидроцикла. В результате один человек погиб, еще один получил травмы.

"Сотрудниками полиции расследуется уголовное дело по факту происшествия, произошедшего на озере Алаколь в селе Акши. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – пояснили этот случай в региональной пресс-службе Департамента полиции (ДП).

После инцидентов стражи порядка также разместили важное обращение к владельцам маломерных судов и гидроциклов.

"Призываем неукоснительно соблюдать правила безопасности на воде, выбирать безопасную скорость движения, соблюдать дистанцию и проявлять предельную внимательность при управлении водным транспортом. Соблюдение этих требований поможет предотвратить трагические последствия и сохранить человеческие жизни".Пресс-служба ДП области Жетысу

Не так давно мы рассказывали, что в летнем сезоне 2026 года на курорте ожидается рекордный наплыв туристов – около 2 миллионов человек.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
На Алаколе упал дельтаплан: в КГА сделали заявление
19:30, 25 июля 2024
На Алаколе упал дельтаплан: в КГА сделали заявление
Аша Матай отдых Алаколь
09:12, 13 июля 2024
Аша Матай рассказала об отдыхе на Алаколе
Алаколь, озеро Алаколь
16:06, 07 апреля 2026
Алаколь готовится к наплыву туристов: сколько стоит отдых в 2026 году
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Данияр Елеусинов
13:41, Сегодня
Последний чемпион ОИ из Казахстана Елеусинов исключён из рейтинга Boxrec
Лионель Месси
13:22, Сегодня
"Спасибо, Лео": Дель Потро обратился к Месси после поражения в финале ЧМ-2026
Арыстанбекова и Дюсебай
13:05, Сегодня
Арыстанбекова и Дюсебай сделали заявление после поражения в финале турнира в Астане
Лионель Месси и Леандро Паредес
12:49, Сегодня
"Дипломированная мразота": комментатор Шнякин отреагировал на драку после финала ЧМ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: